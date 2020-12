Hace una semana se cumplió un año de las elecciones llevadas a cabo en el estadio Alberto J. Armando para elegir un nuevo presidente de cara a los próximos cuatro años en Boca Juniors. Luego de 24 años de macrismo y angelicismo en la institución de la Ribera, Jorge Amor Ameal y Mario Pergolini triunfaron y dieron un vuelco al futuro de un signo político con un extenso ciclo que, por el momento, llegó a su fin.

El periodista Marcelo Falak, quien escribió y recreó toda este día en "La historia de una elección", dialogó con El Destape y dio detalles de la importancia de Juan Román Riquelme en lo ocurrido durante al año pasado. “El factor Riquelme es un capítulo en sí mismo dentro del libro. Como hincha y como socio apasionado tengo una admiración, un cariño y un respeto muy profundo por Román por lo que significó en la historia más grande de Boca. El hecho de que anunciara que estaba dispuesto a jugar políticamente y después que dijera que lo iba a hacer en la fórmula de Ameal que era la que yo, personalmente, tenía elegida, me provocó mucha ilusión", expresó.

Además, el autor del texto remarcó que su participación fue clave en la cantidad de gente que se acercó a votar. "Fue un récord total para el fútbol argentino con un total de 38 mil votos, nada menos. La verdad es que Boca tiene 240 mil socios en todas las categorías, incluyendo adherentes, lo cual lo convierte como la provincia 25 de la Argentina. El récord ese día fue elocuente por la expectativa que había generado Román”, manifestó.

De todas maneras, según los datos y encuestas a los que accedió para realizar el libro, Falak dejó en claro que la oposición de aquel momento se encontraba superando al oficialismo en números y caracterizó a la inclusión del "10" como “la frutilla del postre". Y sobre esto, sumó: "Fue el modo de liquidar una elección en la cual la oposición tenía una ventaja clara. De cualquier manera, es un tema interesante para que los lectores se encuentren con un tratamiento extenso como el que van a tener en el libro”.

La estrategia de Riquelme

Durante los meses previos a aquella elección, se hablaron muchas cosas sobre el papel que tendría el máximo ídolo de la historia del Xeneize en la votación. Por eso, una de las cosas que destaca el periodista Falak es todo lo que tiene que ver con su desembarco en el sector de Jorge Amor Ameal. “Primero por su participación llamando a una unidad en un programa de televisión. Luego, con lo que fue la versión lanzada por el Diario Olé de un virtual acuerdo entre Riquelme y Angelici. La verdad, a todas luces, para cualquiera que conociera mínimamente la historia de la relación entre los dos personajes, era muy inverosímil", explicó.

Aquella versión fue lanzada como una información y no como una posibilidad. Entonces, aclara: "El libro cuenta cómo se vivió eso, por un lado con una certeza de que era una operación por parte de las personas cercanas a Daniel (Angelici) como estrategia de campaña y por otro, con una militancia que no accedía a esa información". Y suma: "El libro cuenta lo que fue esa jornada de mucha zozobra de los militantes rasos. Había un temor muy fuerte porque Román terminara jugando para la candidatura oficialista".

Si bien busca contar cuáles fueron los comentarios y las sensaciones ante esta duda, también habla de cómo se vivió la decisión que acerca a Riquelme a la oposición. "Provocó una verdadera explosión. A todas luces, para todos los responsables de la campaña, era la estocada definitiva. Si ya las encuestas daban la delantera a la fórmula opositora, la participación de Riquelme con todo lo que significaba y la promesa de hacerse cargo del fútbol significó la frutilla del postre. Ya no iba a haber elección, cosa que se terminó confirmando el día en que se abrieron las urnas", sentenció.

Dónde conseguir el libro

El objetivo del libro lanzado por editorial Eypca busca mostrar los cimientos de la estrategia ganadora, el rol de los diferentes personajes y, por supuesto, el regreso del ídolo. “La idea surge de un cruce de pasiones que es la mía por los colores y Boca Juniors y por el periodismo, por contar y por sobre todo, hablar de los temas políticos", explicó. Además contó que la elección fue tras las PASO y al mostrarse una fuerte ola favorable al Frente de Todos, la Ciudad de Buenos Aires era un gran padrón a convencer.

En la misma línea, explicó: "Lo que me ocurrió fue que fui convocado, al ser socio vitalicio, para un focus group y eso me generó la inquietud y curiosidad de quién estaba detrás de ese estudio, de esa herramienta de manejo profesional de una campaña de un club de fútbol”. Y sumó sobre Ameal: “Averiguando accedo a información de que es la consulta de Analía De Franco".

Por último, Falak dio detalles de cómo vivió aquella campaña: "Con mucha intensidad... Como socio no oculto que adscribí en su momento a la candidatura de Ameal, lo dije públicamente. Eso fue una toma de posición como socio y en un momento determinado". Y sentenció: "Lo que se intenta contar es una historia de éxito, de una campaña mejorada profesionalmente. Lo que inaugura es una era nueva de las campañas en clubes de fútbol, que era un ámbito ajeno a ese tipo de herramientas de comunicación política y márketing electoral. Me parece que es una tendencia que llegó para quedarse y eso fue lo que me decidió a escribirlo”.

La tapa: