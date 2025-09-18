Elche vs Real Oviedo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Liga

El próximo domingo 21 de septiembre, a partir de las 13:30 (hora Argentina), Real Oviedo visita a Elche en el estadio Martínez Valero, por el duelo correspondiente a la fecha 5 de la Liga.

Así llegan Elche y Real Oviedo

Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga

Elche viene de empatar ante Sevilla por 2-2. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 victoria y 2 empates, con 4 goles marcados y 6 en el arco rival.

Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

Real Oviedo llega a este encuentro tras perder 0 a 2 ante Getafe. En los últimos enfrentamientos, tuvo 1 victoria y ha perdido en 2 ocasiones. Con 1 gol a favor, ha recibido 7 en contra.

En esta competencia, los resultados de Real Oviedo han sido desfavorables en sus juegos como visitante: no ganó ninguno de los últimos 2 partidos.

El anfitrión está en el octavo puesto con 6 puntos (1 PG - 3 PE), mientras que la visita acumula 3 unidades y se ubica en décimo sexto lugar en el campeonato (1 PG - 3 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 12 4 4 0 0 6 2 Barcelona 10 4 3 1 0 10 3 Espanyol 10 4 3 1 0 3 8 Elche 6 4 1 3 0 2 16 Real Oviedo 3 4 1 0 3 -6

Fechas y rivales de Elche en los próximos partidos de la Liga

Fecha 6: vs Osasuna: 25 de septiembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Celta: 28 de septiembre - 11:15 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Alavés: 5 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Athletic Bilbao: 19 de octubre - 09:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Real Oviedo en los próximos partidos de la Liga

Fecha 6: vs Barcelona: 25 de septiembre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Valencia: 29 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Levante: 4 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Espanyol: 17 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Horario Elche y Real Oviedo, según país