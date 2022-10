El mensaje del Puma Martínez para el pueblo argentino en la previa de su pelea: "Todo llega"

Fernando "Puma" Martínez habló con El Destape en la previa de su viaje para combatir ante Jerwin Ancajas y exponer su título mundial supermosca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en el Dignity Health Sports Park de Estados Unidos.

Fernando Martínez, el boxeador argentino que expondrá su título mundial ante el filipino Jerwin Ancajas el próximo sábado 8 de octubre, dialogó con El Destape en la previa de su viaje a Estados Unidos. El "Puma" se presentará en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, en lo que será su segunda presentación ante el asiático, a quien le arrebató el cinturón el pasado mes de febrero. Ilusionado por lo que se viene en su carrera, el púgil porteño no se guardó nada y dejó un mensaje especial al pueblo argentino ansioso por su combate.

El pasado 22 de septiembre en el Cuartel de Bomberos de La Boca se llevó a cabo una conferencia de prensa en la que Martínez, junto a Rodrigo Calabrese (técnico) y Marcos "Chino" Maidana (hoy promotor), hablaron de lo que será el trascendental duelo. Es que este compromiso para el joven hincha del "Xeneize" es más que importante, ya que tiene chances de encaminarse a una unificación de cetros mundialistas en un futuro no muy lejano. Claro que antes, tendrá que superar al difícil rival nacido en la tierra de Manny Pacquiao.

El Destape-¿Cuáles son las sensaciones después de vivir este momento con tu gente?

Fernando Martínez- La verdad una sensación hermosa por estar en casa, en mi barrio, con mi gente. No hay explicación, se me llena el corazón de alegría y verlos a todos acá me llenan el alma

ED-Sabiendo que viajan una semana antes de la pelea ¿Cómo fue la preparación para este combate estas últimas semanas?

FM- Le estamos metiendo a full con los sparring que me vinieron a ayudar. Entrenando a full y metiendo mucho ritmo en los guanteos. Estamos listos para hacer guerra de vuelta y traer el título a casa.

ED- Teniendo en cuenta que ya se enfrentaron una vez ¿Vas por KO directamente o pensás que va a ser una pelea larga?

FM- Pienso que va a ser como fue la primera, capaz un poco más porque nos conocemos. Sabemos el potencial que tenemos y creo que va a ser una pelea terrible. Los dos tenemos un estilo más o menos parecido, somos aguerridos y la gente se va a ir contenta porque va a ver una tremenda guerra arriba del ring.

ED -Pensando en una futura unificación ¿Cómo ves esa posibilidad?

FM- La tenemos en mente, quiero pasar a la historia, enfrentarlos a todos y ser el primer argentino en lograrlo. Quiero ser una leyenda como el 'Chino' Maidana.

ED -¿Un mensaje para las nuevas generaciones de boxeadores y para el pueblo argentino en la previa de tu pelea?

FM- Quiero decirle a los chicos que sigan sus sueños, soy un pibe de barrio que nació en una familia humilde. Los sueños se pueden cumplir, si no tirás la toalla y siguen haciendo las cosas bien y sacrificando todo en su tiempo llega.

Rodrigo Calabrese, entrenador del Puma Martínez, también habló del combate en cuestión

Una de las partes fundamentales en el trabajo de Fernando "Puma" Martínez en el gimnasio, y a lo largo de su carrera, es su técnico Rodrigo Calabrese. Este último, se refirió a lo que será el combate en la conferencia de prensa y adelantó detalles sobre lo que fue la preparación: "A Ancajas ya lo conocemos, sabemos los puntos flacos de él. Tenemos un plan A, un plan B y sabemos que gana siempre el más inteligente. Viajamos una semana antes de la pelea, lo que es la preparación la terminamos en Buenos Aires y esta última semana trabajaremos con el peso".