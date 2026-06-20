EEUU defiende restricciones de viaje a Irán en el Mundial, afirma que conversaciones siguen en curso

Andrew Giuliani en el Festival de Aficionados de la FIFA en Houston

Estados Unidos seguirá evaluando los preparativos de viaje de Irán en el Mundial, pero por ahora el plan original se ‌mantiene pese a que el ‌equipo haya anunciado que presentará una queja ante la FIFA, dijo el sábado a Reuters Andrew Giuliani, director ejecutivo del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para el torneo.

Irán está descontento con las restricciones que le obligan a desplazarse a las sedes en las 24 horas previas a sus partidos y a regresar directamente a su ​base de entrenamiento en ⁠Tijuana (México) tras cada encuentro, hasta el punto de que el DT ‌Amir Ghalenoei ha sugerido que su equipo es "el más ⁠oprimido de todo el Mundial".

Giuliani, sin embargo, ⁠afirma que la situación es cambiante y que se debatirán qué medidas se aplicarán para el partido contra Egipto, que se disputará el viernes ⁠en Seattle, tras su encuentro con Bélgica el domingo en ​Los Ángeles.

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"La situación es dinámica", declaró Giuliani en ‌una entrevista exclusiva en Houston. "Ahora mismo ‌tenemos un plan. Mañana por la tarde (tras el partido contra Bélgica) ⁠tomarán el vuelo de 27 minutos de vuelta a Tijuana".

"Veremos cómo va el segundo partido y, al día siguiente, se debatirá cómo se planteará el tercer partido en Seattle".

Giuliani defendió las medidas adoptadas y ​señaló que ‌el cambio de base de entrenamiento de Tucson a Tijuana había reducido el tiempo de desplazamiento de Irán.

"Su vuelo es una hora más corto de lo que sería desde Tucson. Y estamos contentos con cómo fueron las cosas en el ⁠primer partido en Los Ángeles", destacó.

"Solo quiero señalar que todos los jugadores han recibido sus visados. Todos los entrenadores han recibido sus visados. Hay algunos miembros del cuerpo técnico que no han recibido sus visados, y eso se debe a que hemos encontrado cierta información sobre ellos; este es el equilibrio del que hablamos".

Giuliani afirmó que el objetivo siempre ha sido proteger ‌los intereses de Estados Unidos y de los visitantes internacionales en el Mundial.

"Queremos asegurarnos de que (...) no solo protegemos a los ciudadanos estadounidenses, sino también a todos aquellos visitantes internacionales que vienen aquí", sostuvo.

Reveló que no se han identificado amenazas para el torneo, pero que las autoridades se mantienen ‌alerta.

"Lo que puedo decirles es que nuestros servicios de inteligencia han triplicado sus esfuerzos en este aspecto desde principios de año", señaló. "Mantenemos reuniones cada hora ‌al respecto. Pero, ⁠por el momento, no ha habido amenazas creíbles".

Giuliani se ha mostrado satisfecho con los primeros días del Mundial.

"Todo va ​según lo previsto", afirmó. "Ha sido fantástico ver los grandes partidos en el campo; parece que ese es el tema principal de conversación, lo cual ha sido fantástico".

Con información de Reuters