Por qué Edgardo Bauza fue fundamental en el regreso de Lionel Messi a la Selección Argentina

Después de perder la final de la Copa Centenario de Chile, Lionel Messi se paró ante las cámaras y le señaló a los periodistas que se había cansado, que era un momento de dar un paso al costado de la Selección Argentina. Un verdadero bombazo que dejó helado a todos. Al punto que esto desató una misión especial para Edgardo Bauza, que lo fue a buscar a Barcelona para intentar convencerlo de que pegara la vuelta.

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"Creo que es lo mejor para todos, para mí y para mucha gente que lo desea. Se terminó la selección para mí, es una decisión tomada. Lo intenté muchas veces (ser campeón), pero no se dio. Son cuatro finales, no es para mí, lamentablemente lo busqué, era lo que más deseaba, pero no se me dio. Más que nunca quería ganar al menos esta Copa, pero no pudo ser", expresó la Pulga ante las cámaras de TyC Sports y demás medios presentes en el MetLife Stadium de New Jersey.

"Se fue el Tata (Gerardo Martino) y vino Edgardo. En un momento, vino a Barcelona, tuvo una reunión con Messi y lo convence de volver. Las charlas que teníamos eran de decir: ¿Quién te va a impedir a vos volver a intentarlo? ¿Quién tiene esa decisión?", expresó Javier Mascherano en el documental Sean Eternos: campeones de América. La charla se dio a las semanas de que la Pulga anunciara su salida del conjunto nacional y de la confirmación del Patón como entrenador del primer equipo argentino.

"Me quedo con lo que dije, sigo pensando que a Messi lo tenemos que cuidar entre todos. Nada más. Ahora está en un proceso de recuperación y eso le va a venir bien", expresó Edgardo Bauza sobre la posición que debían adoptar dentro del conjunto argentino, como también los hinchas fuera de la cancha, para evitar que este tipo de decisiones se volvieran a repetir.

"Por un lado pensaba que tenía que dar el paso al costado, pero por otro decía que no me podía ir así, que tenía que intentarlo, que no me quedaba otra. No puedo no jugar más en la Selección. Más allá de todo lo que pasó, había que seguir intentándolo. Y cada vez que veía a la Selección me daba la sensación de querer estar ahí con ellos", expresó Lionel Messi en el documental lanzado y que se encuentra disponible en la plataforma de Netflix.

Tras aquel regreso, Lionel Messi hizo una colección muy importante de títulos que lo llevaron a ser uno de los mejores jugadores en la historia de la Selección Argentina: Finalissima, Copa América por duplicado y la obtención del Mundial. Además de transformarse en el goleador histórico, que se trataba de un récord que se encontraba en manos de Gabriel Batistuta.