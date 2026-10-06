Precio y dónde comprar la camiseta de despedida de Messi de la Selección Argentina: esta es la forma

Lionel Messi disputa este martes 6 de octubre su esperado partido de despedida con la selección argentina, frente al combinado de Benín, en el Estadio Mâs Monumental. Este histórico encuentro marcará el cierre definitivo de una era dorada e inolvidable para el fútbol nacional, en la cual el capitán guio al equipo a la conquista de la Copa del Mundo, el bicampeonato de América y la Finalissima. La jornada emociona a millones de fanáticos alrededor del mundo, y como símbolo de este acontecimiento único, el equipo saldrá a la cancha luciendo la camiseta conmemorativa diseñada para la última función del astro rosarino con la albiceleste.

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Camiseta conmemorativa: precios, puntos de venta y distribución de Adidas

Para inmortalizar esta ocasión tan especial, la firma alemana Adidas lanzó al mercado la indumentaria conmemorativa diseñada para el adiós del 10. La camiseta ya se encuentra disponible para el público a través de la tienda web oficial de Adidas y mediante la plataforma AFA Shop de la Asociación del Fútbol Argentino.

En cuanto a los costos, la oferta presenta diversas opciones según las preferencias del consumidor. La versión jugador encabeza el catálogo a $259,999, mientras que la variante jugador sin estampado numérico tiene un precio de $229.999. Por su parte, la edición hincha para hombres está a $159,999, la de mujer a $149,999 y la de niño a $149,999.

La colección se completa con los pantalones cortos oficiales, cuyo valor es de $109.999 para el modelo jugador y de $79.999 para la versión convencional, permitiendo a los hinchas puedan adquirir el equipamiento completo.

Leo Messi con camiseta conmemorativa. (Crédito de foto: Adidas)

El logo de la marca Messi en la camiseta

El diseño estético de la prenda destaca por su tono celeste predominante, acompañado por una franja blanca central y sofisticados detalles dorados que resaltan la gloria alcanzada por el equipo, junto al sol de mayo grabado de fondo. No obstante, el elemento más llamativo y simbólico de esta edición especial radica en el pecho de la camiseta: en lugar de exhibir el icónico logo de las tres tiras de Adidas, la indumentaria lleva impreso el logo de la marca Messi, caracterizado por su clásica figura geométrica en forma de "M". Esta modificación representa un homenaje directo de la marca multinacional hacia la figura del futbolista, celebrando la alianza estratégica de patrocinio que los ha unido durante gran parte de su carrera profesional.