Con dos que vuelven y dos bajas, los convocados de Boca para el Superclásico vs. River

Boca Juniors enfrentará a River Plate este domingo 1° de noviembre desde las 15 horas en La Bombonera y ya anunció a los convocados por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena. El DT eligió a los futbolistas que estarán disponibles e incluyó a dos que no estuvieron en la victoria por 1 a 0 contra Independiente en Avellaneda. Además, otros dos quedaron descartados para el Superclásico en el que buscarán tres puntos que pueden ser claves para quedarse con el trofeo de la tabla anual.

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Los dos regresos y las dos bajas en los convocados de Boca para enfrentar a River en el Superclásico

Una de las dos vueltas es la de Lautaro Blanco, quien no estuvo contra el "Rojo" de Avellaneda y "descansó" después de jugar varios compromisos al hilo sin salir. Malcom Braida ocupó ese lugar en el verde césped y ahora el exhombre de San Lorenzo integrará el banco de suplentes del equipo "Azul y Oro". Por otro lado, Tomás Belmonte también regresa, aunque su caso es diferente porque se recuperó recientemente de una lesión en una de sus rodillas y ya está a disposición para sumar minutos, aunque tampoco estaría desde el comienzo contra el "Millonario".

En cuanto a las bajas, Ángel Romero quedó completamente descartado para el Superclásico por una cuestión de cupos de extranjeros. El cuerpo técnico no quiere arriesgarse a una posible sanción y no lo incluyó entre los citados para este compromiso trascendental. Por último, el juvenil Joaquín Ruiz también salió de la nómina y Belmonte será quien ocupe ese lugar para este partido. Cabe destacar que los de Arruabarrena quedaron segundos por detrás de Rosario Central y necesitan ganar para recuperar la punta de la tabla general, en la que pueden coronarse contra Defensa y Justicia en La Bombonera.

Los convocados de Boca para el Superclásico ante River

La posible formación de Boca para el Superclásico ante River

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco; Leonel Flores y Miguel Merentiel. Si bien Sebastián Villa también aparece como alternatva para ocupar el lugar de Velasco -con cambio de esquema incluido- todo indica que el exhombre de Independiente le ganó la pulseada al colombiano. Igualmente, este último integraría el banco de suplentes por decisión de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena.

Cuándo se juega el Superclásico entre Boca y River: hora, TV y cómo ver el partido online

El duelo entre el "Xeneize" y el "Millonario" tendrá lugar el próximo domingo 1° de noviembre desde las 15 en La Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura, con el arbitraje de Nicolás Ramírez, mientras que Silvio Trucco será el encargado del VAR. La televisación de este compromiso trascendental del campeonato local entre los de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena y los comandados por Leonardo Ponzio estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports, además de la plataforma HBO Max.

En cuanto al historial, el conjunto de La Ribera lo lidera con 94 triunfos contra 88 del conjunto de Núñez con un total de 84 empates. La última vez que se vieron las caras fue en el Estadio Monumental el pasado 19 de abril y el visitante ganó por 1 a 0 con el gol de Leandro Paredes de penal.