A los 72 años murió Ricardo Rodríguez, histórico DT del ascenso del fútbol argentino que dirigió a diferentes clubes a lo largo de su carrera. "RRDT", como se lo conocía, dejó su huella en muchos de los equipos en los que estuvo a cargo, principalmente en All Boys y Atlético Tucumán. Su último trabajo en el cargo fue comandando a El Porvenir en la Primera C durante 2025. A su vez, también tuvo su etapa como futbolista en la que vistió varias camisetas entre 1975 y 1984.

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Murió Ricardo Rodríguez, histórico DT del ascenso del fútbol argentino

Con respecto a su carrera, el "Negro" hizo su debut en San Lorenzo y poco después pasó al Atlético de Madrid de España. En su regreso a nuestro país arribó al "Albo" y en 1979 viajó a Colombia para sumarse al Bucaramanga. A partir del 80 sólo jugó en Argentina pasando por Almagro, Banfield, Arsenal de Sarandí y Estudiantes (de Caseros), donde se retiró en 1984 para más adelante volver a Floresta, pero como entrenador.

En el equipo que hoy milita en la Primera Nacional tuvo tres etapas (1997-1999; 2001-2003 y 2013-2014) y una de ellas fue la más emblemática porque lo dirigió en Primera División. Aquel momento fue uno de los mejores de su carrera y eso quedó en evidencia después del 2 a 0 conseguido en La Bombonera al Boca de Carlos Bianchi en 2013. También marcó la provincia de Tucumán y justamente el "Decano", que lo despidió con un triste mensaje en las redes sociales después de las tantas alegrías que le dio.

Como DT, estuvo al frente de All Boys, Platense, Racing de Córdoba, Estudiantes de Caseros, El Porvenir, Laferrere, Talleres de Remedios de Escalada, Los Andes, Defensa y Justicia, Atlético Tucumán, Independiente Rivadavia de Mendoza, Boca Unidos, Central Norte de Tucumán y Talleres de Perico. Su último trabajo fue en el "Porve" y además tuvo una breve etapa en el Atlante de México en 2010.

Murió Ricardo Rodríguez, histórico DT del ascenso del fútbol argentino

El mensaje de All Boys por la muerte de Ricardo Rodríguez

El Club Atlético All Boys expresa su profundo pesar por el fallecimiento de Ricardo "el Negro" Rodríguez, quien vistió la camiseta de nuestra institución como futbolista entre 1976 y 1978 y posteriormente desarrolló una extensa trayectoria como director técnico. Como entrenador, RRDT, tuvo tres etapas al frente del primer equipo y se convirtió en el tercer director técnico con más partidos dirigidos en la historia del club.

Junto a Pepe Romero, fue uno de los dos entrenadores que condujeron a All Boys en tres categorías diferentes, incluida la Primera División. Durante su último ciclo, en la temporada 2013/2014, dirigió al equipo en la máxima categoría del fútbol argentino. Su debut fue con un recordado triunfo por 2-0 ante Boca Juniors, en La Bombonera, y estuvo al frente del equipo en el último encuentro que All Boys disputó hasta el momento en Primera División, ante Belgrano, el 16 de mayo de 2014.

La institución acompaña a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento y hace llegar sus más sinceras condolencias.

Atlético Tucumán despidió a Ricardo Rodríguez con un sentido mensaje

El Club Atlético Tucumán lamenta el fallecimiento de Ricardo Rodríguez, quien fuera director técnico de nuestra institución durante la temporada 2012/2013.

Conocido cariñosamente como “RR”, fue un entrenador muy querido y respetado, que dejó una huella especial en nuestro club y en el recuerdo de quienes compartieron su paso por Atlético.

Acompañamos a sus familiares, amigos y seres queridos en este doloroso momento. ¡Hasta siempre, querido "negro"