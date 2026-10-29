Las claves para entender el nuevo formato del fútbol argentino para 2027: los cambios que se implementarán

Las claves para entender el nuevo formato del fútbol argentino para 2027

El fútbol argentino tendrá un nuevo formato a partir del año 2027 después de que el Comité Ejecutivo de la AFA que preside Claudio "Chiqui" Tapia apruebe los cambios en la Liga Profesional que comenzará el 24 de enero. Las dos zonas que se mantuvieron desde 2025 en adelante ya no estarán, volverá el "todos contra todos" y habrá playoffs, tal como ahora.

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Uno de los dirigentes que habló ni bien terminó la reunión fue Cristian Malaspina, quien está al frente de Argentinos Juniors. En sus declaraciones para los medios, confirmó la inclusión del VAR semiautomático, una novedad para el fútbol de nuestro país que ya se vio en los últimos dos mundiales. También, el mandamás del "Bicho" contó que River Plate votó en contra ya que "planteó la postura de 20 equipos y en la mesa se habló de quiénes estarían de acuerdo con 10 descensos y con unanimidad -salvo River- ningún club estaba de acuerdo de concretarlo. Se siguió con el tema y por amplia mayoría se aprobó este nuevo formato". De acuerdo a las modificaciones, estas son las claves para entender el formato.

Las claves para entender el nuevo formato del fútbol argentino en 2027

No hay más dos zonas en Primera

El formato utilizado los dos últimos años desaparecerá en 2027. Ahora serán 30 equipos que jugarán todos contra todos a lo largo del año.

30 equipos y todos contra todos

La cifra se mantendría, pero en este caso sí jugarán todos contra todos como sucedía hace años atrás, pero no en formato de liga.

Un campeón por la anual, playoffs, Apertura y Clausura

Habrá un campeón por torneo. Si bien no habrá zonas de 15, cada equipo jugará 15 partidos -14 y una fecha de clásicos- en el Apertura y lo mismo en el Clausura contra los restantes con el parate de mitad de año de por medio. El que más puntos después de los 30 encuentros saque en la anual será campeón. Los primeros 16 de la general irán a los playoffs para definir de octavos de final en adelante, los cuales serán a partido único igual que los cuartos y sin ventaja deportiva. Tanto las semifinales como la final serán en cancha neutral.

Los cambios del formato en el fútbol argentino

Cuántos títulos habrá en juego con el nuevo formato del fútbol argentino en 2027

Los mismos ocho. Un campeón de la tabla anual; los dos de Apertura y Clausura; Trofeo de Campeones -que disputarán los dos ganadores de los torneos-; Copa Argentina; Supercopa Argentina -el ganador del Trofeo de Campeones contra el de la Copa Argentina; Supercopa Internacional -campeón del Trofeo de Campeones contra el ganador de la tabla anual; y la Recopa de Campeones -ganadores de la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional-.

Clasificación a las copas internacionales del 2028

A la Copa Libertadores 2028 clasificarán cuatro campeones (Anual, Apertura, Clausura y Copa Argentina), el segundo y el tercero de la tabla anual. Por otro lado, del cuarto al noveno accederán a la Sudamericana.

Descensos en la Liga Profesional

Se mantendrán los dos descensos, uno por tabla anual y el otro por promedio.

El cambio para el 2028 en el formato del fútbol argentino

La única modificación -hasta el momento- de un año para el otro es que se invertirán las localías con respecto a lo que suceda en 2027.

Se incluye el VAR semiautomático en el fútbol argentino

El sistema que se incluyó tanto en el Mundial de Qatar 2022 como en el de 2026 desembarcará en el torneo local a partir del 2027. El mismo sirve para determinar los fuera de juego de una manera mucho más rápida que lo habitual. El VAR semiautomático detecta la posición adelantada por medio de varias cámaras y luego envía una alarma a las autoridades de la herramienta para que lo chequeen según la posición de las extremidades de los jugadores involucrados.

El formato de la Primera Nacional y el resto del ascenso en 2027

En la segunda categoría de nuestro fútbol se mantendrán las dos zonas de 18 equipos de las cuales saldrán dos líderes que jugarán una final para buscar el primer ascenso. El segundo saldrá del Reducido que disputarán el que pierda más los que queden del segundo al octavo de cada grupo. Los que descenderán de división serán cuatro de la Primera Nacional de manera directa, pero también habrá descensos por promedios. El plan es que el antepenúltimo de los directamente afiliados se mida contra uno de la B Metropolitana y el de los indirectamente afiliados lo haga contra uno del Federal A.

En la B Metropolitana y en la C también habrá promoción tanto para ascender como para descender. De esta manera, cambiaría el panorama para el resto de las divisiones del fútbol argentino que ya cuenta con los ascendidos Excursionistas (a Primera Nacional) y Luján (de la C a la B Metro), además de los descendidos Estudiantes de Río Cuarto de Primera, Acassuso, San Miguel y Güemes de Santiago del Estero de la Primera Nacional, Ituzaingó de la B Metropolitana y el desafiliado Muñiz de la Primera C.