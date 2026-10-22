Vuelve la Promoción al fútbol argentino: cuándo y cómo se aplicará

Vuelve la Promoción al fútbol argentino después de 15 años, de acuerdo con la decisión de la AFA de Claudio "Chiqui" Tapia. Luego de la reunión del Comité Ejecutivo en la casa madre, se aprobó que se aplicará a partir de la próxima temporada, aunque no en la Primera división: será desde la Primera Nacional hacia abajo.

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La idea de la AFA es que los dos últimos de cada zona de la Primera Nacional desciendan directamente. Luego, el antepenúltimo de los equipos directamente afiliados jugará contra un rival de la Primera B, mientras que el de los indirectamente afiliados lo hará contra uno del Federal A.

Tanto en la Primera B como en la Primera C (la tercera y cuarta categoría, respectivamente) habrá una Promoción para ascender y otra para descender, más allá de los ascensos y descensos directos de cada división.

Vuelve la Promoción al fútbol argentino.

La historia de la Promoción en el fútbol argentino: qué es y cuándo se jugó

Las promociones se jugaron desde la temporada 1999/2000 hasta la 2011/2012 inclusive, con aquellas memorables series de ida y vuelta. LGeneralmente, el 18° de la Primera enfrentaba al tercero de la B Nacional y el 17° de la Primera chocaba con el cuarto de la segunda división. Cabe recordar también que los dos últimos de la Primera descendían directamente, mientras que los dos mejores de la Segunda ascendían.

Las llaves arrancaban en la cancha del equipo que peleaba por ascender, mientras que se definían en la del que buscaba la permanencia. Además, el de la categoría superior contaba con la ventaja deportiva: si había empate en el global, sostenía su divisional.

Las 5 Promociones más recordades de la historia

River vs. Belgrano de Córdoba (2011)

Es unánimemente considerada la promoción más importante e impactante de la historia del fútbol argentino. Tras varias campañas deficientes y una crisis institucional profunda, River Plate debió revalidar su lugar ante Belgrano.





• El Desenlace: Belgrano ganó el partido de ida por 2-0 en Córdoba. La vuelta en el Monumental terminó 1-1, sentenciando el histórico e inédito descenso de River Plate a la Primera B Nacional el 26 de junio de 2011.

Gimnasia de La Plata vs. Atlético de Rafaela (2009)

Una de las definiciones más épicas y emotivas que se recuerden. Atlético de Rafaela había goleado 3-0 en la ida, obligando a Gimnasia a ganar por el mismo resultado en La Plata para salvarse por la ventaja deportiva.





• El Desenlace: Gimnasia jugaba con dos hombres menos y el partido seguía 1-0 a falta de pocos minutos. Increíblemente, un doblete agónico de Franco Niell de cabeza (a los 44 y 48 minutos del segundo tiempo) selló el 3-0 definitivo que le permitió a "El Lobo" mantener la categoría de forma milagrosa.

Racing vs. Belgrano de Córdoba (2008)

Fue la primera vez que uno de los denominados "cinco grandes" del fútbol argentino se vio obligado a disputar una llave de reválida para no descender.





• El Desenlace: La ida en Córdoba terminó empatada 1-1. En la vuelta en Avellaneda, un gol de Facundo Sava le dio el triunfo por 1-0 a Racing Club, logrando permanecer en la Primera División en medio de un clima de máxima tensión institucional.

Nueva Chicago vs. Tigre (2007)

Esta llave quedó marcada en la memoria colectiva por la tremenda campaña futbolística de Tigre, pero lamentablemente también por graves incidentes violentos.





• El Desenlace: Tras ganar la ida, Tigre se imponía por 2-1 en Mataderos en el partido de vuelta. Faltando escasos minutos para el cierre, se cobró un penal a favor de Tigre; esto provocó la invasión masiva de la parcialidad local y serios disturbios. El partido se suspendió y se ratificó el ascenso histórico de Tigre a Primera División.

San Lorenzo vs. Instituto de Córdoba (2012)

Fue la última serie de promoción jugada en el fútbol argentino antes de que el sistema fuera derogado por la AFA en 2013. San Lorenzo venía de una crisis futbolística severa y debió medirse ante el Instituto de un joven Paulo Dybala.





• El Desenlace: El "Ciclón" encarriló la historia en Córdoba ganando 2-0 gracias a una gran actuación de Carlos Bueno. La vuelta en el Nuevo Gasómetro finalizó 1-1, lo que le permitió a San Lorenzo salvarse del descenso y cerrar definitivamente la era de las promociones en el país.