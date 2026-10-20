La AFA anunció obras en el predio de Ezeiza pra la Selección Argentina: césped, gimnasio y oficinas

Avanzan las obras en el predio de la AFA, en Ezeiza (fotos: AFA oficial).

El predio de la AFA en Ezeiza, denominado Lionel Andrés Messi, tiene más obras para avanzar en cuanto a la remodelación y ampliación. De acuerdo al comunicado oficial de la propia Asociación del Fútbol Argentino presidida por Claudio "Chiqui" Tapia, hubo trabajos de todo tipo en el complejo que está catalogado como el mejor de Sudamérica y uno de los más amplios del continente en general.

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Las principales novedades en este sentido tienen que ver con un flamante gimnasio vidriado para la Selección Argentina mayor, las oficinas de usos múltiples para los cuerpos técnicos, el reemplazo de césped sintético en uno de los campos alternativos y, finalmente, un nuevo campo de entrenamiento de césped natural.

Más allá de que el complejo es utilizado por todos los combinados nacionales, el centro de la escena allí volverá a ocuparlo el plantel profesional dirigido por Lionel Scaloni a principios de noviembre del 2026, cuando retorne a las actividades para los amistosos de la doble fecha FIFA frente a Uruguay (el 13 en Buenos Aires) y Costa Rica, el 17 en Córdoba.

El comunicado de la AFA sobre las obras en el predio de la Selección Argentina en Ezeiza

Continúan desarrollándose nuevas obras edilicias en el Predio Lionel A. Messi de Ezeiza.

La principal está relacionada a la construcción del nuevo y moderno gimnasio vidriado para el seleccionado mayor de fútbol que estará emplazado al costado del campo número uno del complejo 2. El mismo será de 40 metros de largo por 15 de ancho y tendrá dos pisos. En la parte baja estará toda la maquinaria con un sector de baños y vestuario. En tanto, en la parte superior, se ubicarán oficinas de usos multiples para los cuerpos técnicos, dos exclusivas para los preparadores físicos del plantel y una última que será un consultorio de nutrición.

La segunda será el reemplazo total del césped sintético de la cancha de once que se utiliza cuando las condiciones climáticas no permiten el uso de las de césped natural. Este desarrollo, planificado para su ejecución en cuarenta días, está encabezado por la firma REGOMAX.

Por último, de la mano de la empresa Vial Urbano, se ejecutará la construcción de un nuevo campo de entrenamiento de césped natural de fútbol once, ubicado de forma lindera al sintético.

Las fotos

Avanzan las obras en el predio de la AFA, en Ezeiza (fotos: AFA oficial).

Avanzan las obras en el predio de la AFA, en Ezeiza (fotos: AFA oficial).

Avanzan las obras en el predio de la AFA, en Ezeiza (fotos: AFA oficial).

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