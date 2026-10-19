Selección Argentina: el insólito récord que alcanzó Lionel Messi después del Mundial de Estados Unidos

A los 39 años de edad, Lionel Messi se encuentra más vigente que nunca en el Inter Miami y justo después de que decidiera retirarse de la Selección Argentina porque entiende que no se encuentra en el momento adecuado para defenderla. Su promedio goleador es uno que no debería sorprender, pero el registro a su edad es para destacar y mucho más cuando se encuentra cerca de alcanzar la cifra de los 1000 tantos anotados de manera oficial.

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En la última jornada de la MLS, el jugador argentino formó parte de la victoria que el Inter Miami obtuvo frente al Atlanta United y se despachó con dos goles. Esto da como resultado que obtenga un promedio de un gol por partido cuando lleva 17 disputados. Sin dudas, se trata de una de las piezas más importantes que el conjunto del "Kily" González dispone dentro de su plantel de cara a los compromisos que restan en la temporada.

Son 17 goles en 17 partidos disputados para un Lionel Messi que, a los 39 años, sigue dando que hablar en la MLS y quedándose con algunos récords del fútbol internacional. Hay que recordar que se encuentra dentro de la nómina de candidatos a quedarse con el Balón de Oro. Una premiación que se conocerá el próximo lunes 26 de noviembre a las 17 horas de la Argentina. Son varios los candidatos, pero los hechos por el argentino en el último Mundial, más su racha goleadora, lo posicionan como un gran favorito.

En caso de que sea elegido, va a estar sumando el noveno Balón de Oro a su colección, debido a que se quedó con este premio en las temporadas 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023. Una carrera que se encuentra repleta de grandes momentos, no solo a nivel de selecciones, sino también a nivel de clubes, con conquistas en varias partes donde jugó, ya sea en el Barcelona, PSG y en el Inter Miami.

¿Cuántos goles le faltan a Messi para llegar a los 1000?

Una carrera que lo tuvo en el centro de los medios de comunicación permite establecer un rápido conteo sobre la cantidad de goles que anotó a lo largo de su carrera. Lionel Messi, a los 39 años, lleva 936 goles anotados de manera oficial, lo que permite entender que necesita 64 para alcanzar la barrera de los 1000 e ingresar en un selecto grupo al cual muy pocos han logrado disfrutar en la historia del fútbol. Lo mismo aplica para Cristiano Ronaldo, que se encuentra en la cifra de 981 y puede que en esta temporada y la siguiente alcance la cifra señalada.