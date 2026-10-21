Dolor por la muerte a los 84 años de un cantante que revolucionó las hinchadas del fútbol argentino

Benito Di Paula, el cantante y pianista brasileño cuya música dio origen a la melodía de "Que se vayan todos", murió el domingo 18 de octubre en San Pablo, a los 84 años. Su canción Charlie Brown, inspirada en el personaje de historieta, cruzó fronteras y terminó convertida en un clásico del fútbol argentino y sudamericano, con una letra muy distinta de la original.

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El artista estaba internado en el Hospital 9 de Julho y realizaba un tratamiento contra un cáncer desde hacía aproximadamente un año, según informó Agência Brasil. Su muerte puso nuevamente en primer plano una obra que marcó a varias generaciones en Brasil y encontró un recorrido inesperado en la Argentina.

Entre sus canciones más conocidas aparecen Retalhos de cetim, Do jeito que a vida quer y Charlie Brown. Esta última quedó vinculada con una de las expresiones más reconocibles de las tribunas: "Que se vayan todos, que no quede ni uno solo".

Di Paula compuso la canción que aportó la melodía, no la letra de protesta argentina. La diferencia permite entender cómo una misma música puede adquirir sentidos completamente distintos cuando el público la hace propia.

Cómo la canción de Benito Di Paula llegó al fútbol argentino

La expansión internacional tuvo un impulso con la versión del trío belga Two Man Sound, que llevó la composición hacia el samba-disco. El recorrido europeo amplió la circulación de una melodía fácil de reconocer y de cantar en grupo.

Esa característica resultó clave para su adaptación en las canchas. Las hinchadas argentinas, y también de otros países sudamericanos, conservaron la música y reemplazaron las palabras de acuerdo con el equipo, el resultado o el destinatario del mensaje.

El vínculo fue investigado por el escritor Manuel Soriano en su libro sobre canciones de tribuna. En una entrevista con Puntal publicada en 2020, contó que había conversado con Di Paula y que al músico le sorprendía la repercusión de su tema en las canchas argentinas.

"Que se vayan todos": una misma música para la bronca y el aliento

En el fútbol argentino, la adaptación se instaló como una descarga de malestar contra planteles o comisiones directivas. La frase concentra un reclamo colectivo y puede multiplicarse de una tribuna a todo un estadio.

Pero la melodía no quedó asociada exclusivamente al enojo. Soriano también señaló que las hinchadas la utilizan para alentar, con letras que cambian según el contexto. El tono festivo de la composición permite sostener tanto un pedido de reacción como una protesta.

La música también salió de las canchas: el cántico adquirió una dimensión política durante las manifestaciones de diciembre de 2001. Así, la canción inspirada en un personaje estadounidense terminó formando parte de la memoria popular argentina, en escenarios que su autor no había imaginado.

Quién fue Benito Di Paula y qué lugar tuvo el piano en su obra

Nacido como Uday Vellozo el 28 de noviembre de 1941 en Nova Friburgo, en el estado de Río de Janeiro, el artista construyó una identidad basada en la combinación del samba, el piano y la canción romántica. Se definía como «sambeiro» y «pianeiro», dos palabras que resumían el lugar del ritmo y el teclado en su propuesta. Su popularidad creció especialmente durante las décadas de 1970 y 1980, y su carrera se extendió por más de cincuenta años.

El fenómeno de las tribunas es apenas una parte de ese legado. Sin embargo, explica una conexión singular: muchos hinchas del fútbol argentino cantaron durante años una melodía de Benito Di Paula sin conocer su nombre. Su muerte vuelve a unir al compositor con esa música que las canchas transformaron en propia.