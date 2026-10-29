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El anuncio de Enzo Fernández que impactó en el mundo River: "Que quede en el archivo"

Enzo Fernández hizo anuncio sobre River que impactó de lleno en el club de Núñez, de cara al futuro. Las inesperadas palabras del mediocampista campeón de todo con la Selección Argentina.

29 de octubre, 2026 | 13.27
River, Enzo Fernández, Selección Argentina, Manchester City

Enzo Fernández confirmó que volverá a River Plate en algún momento de su carrera profesional e impactó de lleno al club de Núñez. Uno de los mejores mediocampistas del mundo, campeón de todo con la Selección Argentina, anunció en Los Edul que tiene decidido regresar a la institución que lo vio nacer más adelante.

“Estoy seguro de que voy a volver a River más adelante. No pasa nada que quede el archivo, estoy decidido. Va a pasar. Si lo digo es porque lo siento...”, declaró de manera contundente el actual volante de Manchester City de Inglaterra. Muy convencido, el ex Defensa y Justicia, Benfica y Chelsea anhela calzarse otra vez la camiseta del "Millonario".

"Lo dije un montón de veces, cada vez que tengo la oportunidad... Me encantaría volver a River en algún momento. Es algo también que deseo mucho", añadió Enzo Fernández durante la entrevista con los hermanos periodistas Esteban y Gastón Edul. "Me haré cargo del archivo, no pasa nada. Si lo digo es porque necesito volver a River para ganar cosas, disfrutar del mundo River más años de los que estuve", profundizó el talentoso mediocampista de 25 años.

Igualmente, Enzo aclaró sobre el final que aún tiene un vínculo vigente con el City hasta el 30 de junio del 2032. "Estoy acá, tengo un contrato largo también en Manchester, falta mucho para eso", completó el crack.

Enzo Fernández prometió que volverá a River en algún momento.

Los millones de euros que recibirá River por la venta de Enzo Fernández a Manchester City

Al "Millonario" le corresponde un 3,5% por los derechos de formación del volante, razón por la cual recibirá una suma cercana a los cinco millones de euros. De esta manera, en el cierre del mercado el club de Núñez recibió una gran noticia después de desembolsar una gran cantidad de dinero en las últimas semanas por los diferentes refuerzos que llegaron.

Otro detalle no menor es que River recibirá en total -por ventas anteriores y la actual del mismo jugador- más de 50 millones de euros en cuestión de pocos años.

MÁS INFO

Las estadísticas de Enzo Fernández en River

  • 53 partidos oficiales entre sus dos ciclos (2019-2020 y 2021-2022).
  • 12 goles.
  • 10 asistencias.
  • 6 amonestaciones.
  • 0 expulsiones.
  • 2 títulos.
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