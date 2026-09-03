Dónde nació Enzo Fernández: la historia del crack de la Selección Argentina

Enzo Fernández es uno de los futbolistas argentinos que logró alcanzar la cima del fútbol mundial en tiempo récord. Su aparición en la Selección Argentina durante el Mundial de Qatar 2022 marcó un antes y un después en su carrera. Con apenas 21 años, el mediocampista se ganó un lugar entre los titulares, mostró personalidad en los partidos más importantes y terminó levantando la Copa del Mundo junto a Lionel Messi y al resto del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

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Detrás de aquel joven que deslumbró en Qatar existe una historia de esfuerzo, sacrificio y una familia que acompañó cada paso de su carrera. Mucho antes de jugar en los grandes estadios de Europa y de convertirse en una figura reconocida internacionalmente, Fernández fue un chico de barrio que soñaba con ser futbolista. Sus primeros pasos estuvieron marcados por el apoyo de sus padres, sus hermanos y los clubes donde comenzó a formarse.

Dónde nació Enzo Fernández: su crecimiento

Enzo Fernández nació el 17 de enero de 2001 en Villa Bonich, una localidad del partido de San Martín, en la provincia de Buenos Aires. Allí creció junto a sus padres, Raúl y Marta, y sus cuatro hermanos. Desde muy pequeño mostró una fuerte pasión por el fútbol y comenzó a jugar en el Club La Recova, donde rápidamente llamó la atención por sus condiciones y su manera de entender el juego.

La familia tuvo un papel fundamental en su formación. Sus padres hicieron grandes esfuerzos para acompañarlo durante sus primeros años como futbolista. Su madre, Marta, trabajaba limpiando casas y muchas veces se ocupaba de llevarlo a los entrenamientos y partidos. Su padre, Raúl, trabajaba en una fábrica. A pesar de las dificultades económicas, ambos buscaron que su hijo pudiera continuar con el sueño que había comenzado en las canchas del barrio.

Enzo Fernández y su familia.

Su llegada a River y la consagración

A los ocho años, Fernández ya les había dicho a sus padres que algún día llegaría a jugar en Primera División. Poco después comenzó su formación en las divisiones inferiores de River Plate. El camino no fue sencillo: los entrenamientos, los viajes y la escuela exigían una gran organización familiar. Sin embargo, el esfuerzo tuvo su recompensa cuando logró debutar profesionalmente con el conjunto millonario.

Enzo Fernández en Manchester City.

Su carrera continuó con un destacado paso por Defensa y Justicia, donde consiguió la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana. Luego llegó al Benfica de Portugal, club en el que su nivel creció hasta llamar la atención de los principales equipos europeos. En 2023 fue transferido al Chelsea, en una de las operaciones más importantes de la historia del fútbol británico, mientras que su pase top fue en este 2026 al Manchester City en 145 millones de euros.

Pero el momento que cambió definitivamente su vida llegó en Qatar. Fernández se convirtió en una pieza clave de la Selección Argentina durante el Mundial y fue elegido como el mejor jugador joven del torneo. Aquel título mundial fue la consagración de un futbolista que nunca olvidó sus raíces.