Otra provocación contra Enzo Fernández: mostraron una bandera de los usurpadores de Malvinas

Enzo Fernández volvió a ser hostigado en Inglaterra por una bandera de las Islas Malvinas en el partido del Chelsea y FIFA analiza sanciones.

El regreso de Enzo Fernández a Stamford Bridge tuvo un capítulo que excedió al fútbol. Cuando el mediocampista argentino ingresó durante el amistoso entre Chelsea y Real Sociedad, un hincha exhibió una bandera vinculada a las Islas Malvinas, en medio de la tensión que dejó la semifinal del Mundial 2026, y FIFA investigará el hecho.

El mediocampista surgido en River ingresó a los 17 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Reece James, quien antes de abandonar el terreno le entregó la cinta de capitán. Fue entonces cuando apareció en las tribunas una bandera utilizada por el Reino Unido para identificar a las Islas Malvinas.

La imagen no pasó inadvertida sobre todo por el contexto. Fernández había sido uno de los protagonistas de la semifinal del Mundial 2026 que la Selección Argentina le ganó 2-1 a Inglaterra. En aquel partido, el futbolista marcó el empate parcial y festejó el gol mirando hacia los hinchas ingleses.

Después de aquel encuentro, la tensión creció a partir de una bandera que algunos jugadores argentinos exhibieron durante los festejos y que llevaba una frase histórica para nuestro país: “Las Malvinas son argentinas”. La aparición de la bandera en el estadio de los "Blues", justo durante el ingreso de Fernández, quedó inevitablemente ligada a aquella historia.

El antecedente que generó una investigación de FIFA

La polémica posterior a la semifinal no quedó solamente en las redes sociales ni en las declaraciones cruzadas. El gobierno británico había reclamado que se investigara lo que consideró una violación de las normas vinculadas con la exhibición de mensajes políticos en los estadios. Por su parte, el Gobierno de las Islas Malvinas también había pedido una intervención de la FIFA.

El organismo internacional confirmó posteriormente la apertura de un procedimiento disciplinario por distintos episodios ocurridos durante el partido y los festejos posteriores. Entre los puntos analizados aparecieron posibles mensajes inapropiados, cuestiones relacionadas con el protocolo y determinados cánticos y gestos considerados discriminatorios.

Por eso, la bandera que apareció en Stamford Bridge no puede analizarse como un episodio aislado. Se produjo apenas unas semanas después de una semifinal que dejó heridas abiertas en el fútbol inglés y que tuvo a Fernández como uno de sus principales protagonistas.

El recibimiento dividio de los hinchas y el hostigamiento de la prensa a Enzo

La bandera no fue la única señal que recibió Fernández en su regreso a Stamford Bridge. El argentino tuvo una recepción dispar por parte de los hinchas del Chelsea. Mientras algunos sectores lo recibieron con silbidos, otros respondieron con aplausos y hasta entonaron el conocido “Ohhh Enzo Fernández”.

Y también fue reflejada por los medios británicos, que volvieron a hostigar al futbolista argentino. Sunday Mirror Sport utilizó un título particularmente duro: “PUBLIC ENEMY NO.1”, acompañado por una referencia al rechazo que una parte de los aficionados mostró hacia el jugador por su participación en el Mundial.

Sunday People Sport también eligió un tono crítico y publicó “BOO FLAG”, mientras que The Sunday Telegraph se inclinó por una formulación más directa: “Fernández booed”. En todos los casos, el contexto extrafutbolístico tuvo un peso considerable.

El futuro de Enzo Fernández y el apoyo del entrenador

La situación se da, además, mientras el futuro de Fernández en Chelsea genera interrogantes. El interés del Manchester City apareció como uno de los factores que alimentaron las especulaciones durante las últimas semanas. El club londinense había establecido una cifra cercana a los 120 millones de libras esterlinas, más de 160 millones de dólares, para analizar una eventual salida.

Sin embargo, el plazo establecido para recibir ofertas terminó sin una propuesta que cumpliera esas condiciones. En principio, todo indica que Fernández continuará en Chelsea durante la temporada 2026/27. De todos modos, Fabrizio Romano señaló que Manchester City todavía analiza alternativas y no descarta avanzar por el argentino si consigue acomodar su mercado de pases.

Xabi Alonso, entrenador del Chelsea, dejó en claro que respalda al mediocampista argentino. En medio de las versiones sobre una posible transferencia y de la reacción de algunos hinchas, el ex-DT del Real Madrid mostró confianza en Fernández. El entrenador del Chelsea reincorporó al mediocampista después de sus vacaciones posteriores al Mundial y le dio minutos en el último amistoso antes del inicio de la temporada.

Pero hubo un detalle que tampoco pasó desapercibido: Reece James le entregó la cinta de capitán antes de salir del campo. Fue una señal de respaldo dentro de un contexto cargado de tensión. Fernández, además, recibió el apoyo de varios de sus compañeros después del encuentro. En las tribunas, en cambio, las sensaciones fueron diferentes: hubo silbidos, pero también hubo quienes decidieron cantar por él.

Así, el regreso del argentino a Stamford Bridge dejó mucho más que un resultado deportivo. Una bandera vinculada con las Islas Malvinas, una tribuna dividida, los antecedentes de la semifinal del Mundial y una investigación de la FIFA volvieron a colocar a Enzo Fernández en el centro de una historia que, por ahora, parece lejos de terminar.