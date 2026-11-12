Caso Camilo Nuin: citaron a indagatoria al anestesiólogo a más de un año de la muerte del futbolista

A más de un año del fallecimiento de Camilo Nuin, el joven que era capitán de la Reserva de San Telmo que murió durante una operación de ligamentos cruzados, la causa registró un avance clave. Finalmente el anestesiólogo Horacio Esteban Martínez Cerana tendrá que prestar declaración indagatoria en el marco de la investigación por "homicidio culposo". La presentación está marcada para el día jueves 12 de noviembre.

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La citación representa una instancia determinante para la causa, que busca esclarecer qué sucedió dentro del quirófano y establecer si existió negligencia o responsabilidad médica en el desenlace fatal. Una vez cumplido este trámite procesal, el fiscal Patricio Pérsico, titular de la UFI 10 de Lomas de Zamora, deberá definir los pasos a seguir: resolver si solicita la detención del profesional o si el proceso continúa con el acusado en libertad de cara a un eventual juicio oral.

Camilo tenía 18 años y se desempeñaba como capitán de la Reserva del club San Telmo. En 2025 el futbolista ingreso a la clínica para hacerse una cirugía en su rodilla, un procedimiento habitual y allí finalmente murió en medio de la intervención. Según se conoció el chico de 18 años murió tras una descompensación seguida de un paro cardiorrespiratorio que derivó en su fallecimiento. Desde ese momento, sus familiares y allegados iniciaron un camino de reclamos públicos y judiciales para exigir justicia, reclamando que se investiguen a fondo las circunstancias del deceso y el rol de cada uno de los profesionales presentes en el quirófano.

Tras meses de peritajes médicos, recolección de pruebas y declaraciones testimoniales, la fiscalía imputó formalmente a Martínez Cerana por "homicidio culposo". La audiencia de indagatoria le otorgará al médico la oportunidad de conocer en detalle las pruebas reunidas en su contra y ejercer su derecho a defensa, ya sea declarando ante el fiscal o decidiendo abstenerse.

De acuerdo con el testimonio de la familia, al solicitar los informes correspondientes comprobaron que el médico no acreditaba la especialidad de anestesiólogo en ese momento y que, aún hoy, continúa sin acreditar dicha especialidad, pese a figurar como titular dentro de la asociación del sector. Además, denunciaron que el mismo día en que falleció Camilo el profesional tenía programadas otras nueve cirugías, y que apenas 15 días después del trágico desenlace volvió a ingresar a un quirófano para asistir en otra intervención.

Entre las desprolijidades del caso se suma que primero se enteraron las personas del club donde jugaban, a través de un posteo en redes sociales, que los familiares que estaban en la clínica. En este sentido, la familia fue la última en enterarse de lo que había ocurrido aún cuando estaban en la clínica esperando. De hecho, ese mismo día se disputaba un partido de San Telmo y jugadores del equipo rival le daban el pésame a compañeros suyos que no tenían idea lo que había sucedido.