Murió un famoso relator y periodista deportivo a los 54 años: dolor en el fútbol argentino

Murió un reconocido periodista deportivo y relator del Ascenso del fútbol argentino, a los 54 años. Se trata nada menos que de Juan Ignacio Casero, quien fue un verdadero emblema y referente de las transmisiones en vivo de los partidos de su querido club Ramón Santamarina de Tandil. De acuerdo con la información de los medios Eco e Interior Futbolero, trabajó allí desde sus inicios como profesional en el 2010.

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A lo largo de su recorrido, construyó un vínculo con el deporte local desde la comunicación y la pasión por el fútbol, dejando su huella en las transmisiones que acompañaron a tantas jornadas deportivas. Incluso, trabajó en distintos medios de la ciudad e integró diferentes equipos deportivos en las radios en donde siguió de cerca las campañas de Santamarina en el Torneo Argentino A, la Primera Nacional y recientemente el Torneo Federal. También narró las grandes batallas de los aurinegros en Copa Argentina, como por ejemplo cuando enfrentó a Racing en una de las últimas ediciones.

"El Gordo", como llamaban en el ambiente a Casero en Tandil, con su impronta y su forma de relatar se ganó un lugar en el corazón de gran parte de la hinchada del aurinegro. Durante este año, junto a Javier Levigna en los comentarios y con la producción de Gustavo Chifflet, relató en Radio La Compañía.

Su fallecimiento provoca un gran dolor en sus familiares, amigos, compañeros, seres queridos y gente vinculada al fútbol y al deporte local ya que su voz, muy identificada con la pasión y los colores aurinegros, llegó a infinidad de familias tandilenses que siguieron sus relatos.

Juan Ignacio Casero era muy conocido en Tandil por las transmisiones de Santamarina.

Su partida provoca una profunda tristeza entre colegas, amigos, deportistas e integrantes de la comunidad tandilense, que hoy despiden a alguien cuya voz formó parte de la historia reciente del deporte de la ciudad.

Sus restos serán velados este jueves 5 de noviembre, de 11 a 15, en las instalaciones de Alessi y Manna. De esta manera, la ciudad de Tandil despide a Juan Casero y a una de esas voces que quedarán asociadas para siempre en la historia de la pasión por el fútbol. Acompañamos en este duro momento a sus hijos Emanuel, Rocío, Rodrigo, Simón y Renata, como a su compañera Rosana.

Hasta el momento, el club Santamarina no se pronunció en los canales oficiales de sus redes sociales. No obstante, se estima que haya publicaciones al respecto en las próximas horas tanto en Instagram como en X.