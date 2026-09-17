Un diputado busca prohibir la entrada a la cancha a bebés menores de dos años: de qué se trata el proyecto

Un diputado radical presentó en las últimas horas un proyecto de ley con el plan de prohibir el ingreso y la permanencia de niños menores de 2 años en las populares de las canchas de fútbol. Se trata de Jorge Zingaretti, integrante del partido Mendocinos por el futuro que acompaña a Luis Petri, exministro de defensa del gobierno de Javier Milei y su hermana Griselda. El plan del funcionario oriundo de la provincia de Mendoza salió a la luz y se conocieron detalles del mismo, además del objetivo que tiene con esta medida.

{{{htmlAmp}}}

El plan del diputado radical para prohibir el ingreso de menores de dos años a las canchas

Zingaretti busca que los niños de dicha edad no puedan entrar -obviamente con sus padres- a las canchas, pero más precisamente a las populares de los estadios de la provincia. La mencionada iniciativa, según trascendió, busca un límite en ese sector por la concurrencia masiva aludiendo que tiene un riesgo para los niños. De esta manera, garantizarían la seguridad y protección de los mismos más allá de lo que puedan hacer sus propios padres para cuidarlos, aunque sí podrían entrar en plateas y palcos.

Jorge Zingaretti junto a Luis Petri

A su vez, según aseguraron desde el medio MDZ, "la edad del niño menor de dos años deberá ser acreditada al momento de ingresar al estadio con la presentación del DNI en formato físico o digital o el certificado o partida de nacimiento", claro está que para los que puedan estar en los sectores mencionados. La documentación citada tendrá que presentarla el padre, madre, representante legal, tutor o adulto responsable que lo acompañe.

La responsabilidad de los clubes con el proyecto

Lo presentado por Jorge Zingaretti plantea requisitos que las instituciones deportivas tendrán que cumplir obligatoriamente para los partidos. De esta manera, tendrán que comunicar de manera clara y visible, con anterioridad al ingreso y en los accesos al estadio, que no se permite el ingreso de niños y niñas menores de 2 años de edad a las tribunas populares. Por otro lado, tendrán que sumar dicha información en las condiciones de venta y adquisición de entradas para los hinchas.

Otra responsabilidad que caerá sobre los clubes será la de capacitar al personal de acceso y seguridad para aplicar la medida de forma respetuosa buscando evitar situaciones de confrontación o discriminación. A su vez, deberán brindar la información correspondiente a madres, padres o responsables acerca de los motivos de esta restricción. Con ello, dejarán también expresamente establecido que dicha medida es por carácter preventivo y de protección a los menores de dos años.

Quién es Jorge Zingaretti: el diputado radical que presentó el proyecto de ley

Jorge Zingaretti es diputado en la provincia de Mendoza. Pertenece al radicalismo, se desempeñó como concejal del departamento de Guaymallén durante los períodos 1990-1994 y 2000-2004. Además, ha ocupado roles de gestión pública en la Legislatura provincial, ejerciendo como director del Diario de Sesiones. Además de apoyar a Luis Petri, ahora volvió a ser noticia por su proyecto de ley en el que busca prohibir el ingreso a las populares de las canchas de fútbol a menores de dos años.