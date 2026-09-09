Petri apuntó contra la jueza que frenó la ley penal juvenil: "Fracasaba"

El diputado nacional Luis Petri cuestionó con dureza una resolución judicial vinculada a la aplicación del régimen penal juvenil en la provincia de Buenos Aires. Durante una entrevista en LN+, el funcionario apuntó contra la jueza que frenó la normativa y aseguró que su postura perjudica a la sociedad y deja sin respuesta a las víctimas del delito.

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En su intervención, Petri calificó la medida judicial como un acto perjudicial para la seguridad pública y remarcó las consecuencias inmediatas de demorar la puesta en marcha de la legislación: "Esta decisión de esta jueza irresponsable desampara a los bonaerenses, atenta contra las víctimas, sino que también impide que se trate a aquellos menores delincuentes que hoy, producto de que esta ley no entra en vigencia en la provincia de Buenos Aires, quedan sin ningún tipo de tratamiento".

El titular de la cartera de Defensa analizó las deficiencias del régimen que regía previamente y sostuvo que no brindaba contención ni freno a los menores involucrados en hechos delictivos. Según su mirada, el sistema no lograba dar respuestas ante hechos de extrema gravedad en el territorio bonaerense. "La ley anterior fracasaba todos los días. Fracasaba cada vez que un delincuente menor de entre los catorce y quince años mataba a una persona, demostraba que el sistema fracasaba", enfatizó el legislador libertario.

Petri explicó que las fallas históricas del Estado radicaban en la falta de abordaje sobre problemáticas de fondo, como la deserción escolar y los consumos problemáticos en etapas iniciales: "¿Por qué? Porque no lo trataba en su adicción, porque no encontraba a ese chico que se iba de la escuela primero y que empezaba cometiendo delitos de bagatela e iba escalando silenciosamente y sin que se prendieran las alarmas del Estado".

Para concluir, defendió la modificación normativa y subrayó que el objetivo central es anticiparse a la comisión de ilícitos más graves. "Con esta ley lo que vamos a permitir es que las alarmas del Estado se prendan tempranamente para impedir que escale criminalmente", remarcó.