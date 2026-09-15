Cayó el sospechoso del crimen de Leonel en Mendoza: la pista clave que resolvió la captura

La Policía de Mendoza detuvo este martes al principal sospechoso por el crimen de Leonel Ortíz, el nene de 7 años asesinado durante un presunto tiroteo entre bandas en el asentamiento Villa Junín, ubicado en el departamento Las Heras.

{{{htmlAmp}}}

El arresto ocurrió esta mañana en el barrio San Martín, a menos de 12 horas de que los investigadores lo identificaran como el presunto autor de los disparos. La causa quedó a cargo de la Dirección de Investigaciones, cuyo personal reunió pruebas durante la noche para establecer la identidad del sospechoso.

Las declaraciones testimoniales incorporadas al expediente fueron claves y llevaron a la Fiscalía interviniente, a cargo de Oscar Malla, a ordenar su captura antes del mediodía.

Según precisaron fuentes policiales, el enfrentamiento armado ocurrió pasadas las 21 del lunes cuando ingresó un llamado a la línea de Emergencias que alertaba sobre detonaciones de arma de fuego en un domicilio del asentamiento Villa Junín.

Las primeras averiguaciones arrojaron que un grupo de personas habría ingresado a una vivienda y efectuó una importante cantidad de disparos, uno de los cuales hirió a Leonel Santino Ortíz. Posteriormente, desde el Hospital Carrillo informaron el ingreso del menor con una herida de arma de fuego, que había sido trasladado en un vehículo particular.

Pese a la asistencia médica recibida, las autoridades del centro de salud confirmaron el fallecimiento del menor a causa de un shock hipovolémico, provocado por la importante pérdida de sangre que sufrió al recibir el disparo.

El dramático relato de la madre

“Viene mi hijo corriendo, se metió para adentro y me dijo ‘mami, me pegaron’”, recordó María, mamá de Leonel, en diálogo con la prensa. La mujer contó que su hijo entró corriendo a la casa después de haber recibido un disparo y que segundos después, los atacantes comenzaron a disparar nuevamente contra la vivienda.

“Empiezan a correr y siento los tiros. Sentí varios tiros y cayó mi hijo al suelo”, relató. Según su testimonio, los agresores dispararon hacia el interior de la propiedad sin detenerse a identificar a quiénes tenían adelante. “Estaba la cortina, se empezaron a tirar a lo ciego, para adentro”, describió. Luego de la balacera, los hombres escaparon del lugar. “Después se van corriendo, ni los vi. Estas personas venían como locas”, aseguró.

Por su parte, la hermana de la víctima, Valeria, indicó que tres hombres llegaron en un vehículo, atacaron la casa y después escaparon corriendo. “Entraron a la casa y mi hermano no alcanzó a esconderse”, manifestó. Uno de los proyectiles alcanzó a Leonel en una pierna y le provocó una importante pérdida de sangre.

En su relato también aseguró que su familia no tenía relación con el enfrentamiento y descartó que los atacantes hayan ido específicamente contra otro de sus hermanos. “No son de acá”, sostuvo sobre quienes participaron del ataque, aunque aclaró que serían personas “conocidas” por los vecinos de Villa Junín.

Valeria también contó que durante la mañana del lunes ya se habían registrado incidentes en la zona: una casa ubicada junto a la de la familia había sido incendiada y el fuego pudo ser sofocado rápidamente. “Hubo conflictos entre personas de acá”, aunque no precisó quiénes participaron de los hechos denunciados.

Además señaló que uno de los vecinos de la zona tiene cámaras de seguridad que podrían haber registrado el momento del ataque o la fuga de los sospechosos. “Hay un vecino que tiene cámaras, ¿por qué no las muestra?”, reclamó.

La investigación y las hipótesis de la fiscalía

Ahora, la investigación busca determinar si los episodios denunciados en las casas aledañas tienen alguna relación con la balacera en la que murió el pequeño de 7 años.

Una de las hipótesis que analiza la Justicia apunta a un posible conflicto vinculado al narcomenudeo, aunque por el momento el móvil del ataque no fue confirmado.

En paralelo, los investigadores revisan las cámaras instaladas en distintos puntos del Acceso Norte para intentar reconstruir el recorrido del auto rojo en el que, según las primeras averiguaciones, se movilizaban los tres atacantes. Mientras tanto, la Policía Científica trabaja para determinar desde dónde fueron realizados los disparos y reunir elementos que permitan identificar a los responsables.