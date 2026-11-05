La feroz reacción de Chilavert a la crisis en Paraguay, que acabó con la renuncia del presidente Peña: "Todos presos"

José Luis Félix Chilavert no podía quedarse afuera de la escena en medio de la gran crisis que vive Paraguay, que terminó con la renuncia del presidente Santiago Peña. El histórico exarquero y capitán de la Selección mayor de fútbol, de 61 años, se pronunció de manera contundente a través de su cuenta oficial de X (@@JoseLChilavert_).

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Notoriamente molesto por la situación, el ídolo de Vélez Sarsfield arremetió, fiel a su estilo caliente, por esta jornada histórica en su país natal. De hecho, pidió que los responsables de este momento terminen "todos presos" y culpó principalmente a Horacio Cartés, el exjefe de Estado conservador de centroderecha que estuvo al mando entre el 2013 y el 2018.

Chilavert se refirió a la crisis en Paraguay, que terminó con la renuncia del presidente Santiago Peña

Mediante un breve mensaje en su perfil de X (ex Twitter) y dos imágenes, "Chila" posteó: "Horacio Cartés, usted es el único culpable de la crisis financiera en el país, usted puso a sus títeres Peña y (Pedro) Alliana (el vicepresidente) en el poder". Incluso, disparó que "ahora se hace el pacificador" e insistió: "En Paraguay somos muchos más los honestos que los delincuentes".

Así se pronunció Chilavert en X sobre la crisis política en Paraguay.

Chilavert profundizó desde Paraguay: "Ustedes en HC (movimiento Honor Colorado, liderado por Cartés y Peña) normalizaron la corrupción que impera en el país y todos deben terminar presos por traición a la Patria". Las dos fotos publicadas por uno de los mejores guardavallas de la historia fueron antiguos artículos de noticias, vinculadas con la crisis que transita la nación guaraní por estas horas.

El video de la renuncia del presidente Peña en Paraguay

“La historia se encargará de juzgar y poner en su justa dimensión los acontecimientos que hoy nos toca vivir. He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas".

"Lo hago con absoluto respeto a nuestra Constitución Nacional y a los mecanismos institucionales y democráticos que nos hemos dado como nación. Estoy convencido de que ningún cargo puede estar por encima del bienestar del Paraguay. Mi prioridad es una sola: la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros en nuestro sistema financiero”.

Qué pasó en Paraguay y por qué renunció Peña