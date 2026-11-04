Qué pasó con Ueno Bank, banco de Paraguay ligado al presidente Santiago Peña

El Banco Central del Paraguay (BCP) intervino Ueno Bank, una entidad financiera del Grupo Vázquez. El grupo propietario está vinculado al presidente Santiago Peña, el aliado de Javier Milei. En medio de la resolución, los clientes tendrán sus ahorros congelados al menos 15 días.

{{{htmlAmp}}}

La caída del banco llevó a la detención de ocho directivos de la entidad y la renuncia del presidente del BCP. Mientras tanto, la oposición prepara un juicio político contra Peña y el vicepresidente Pedro Alliana.

¿Qué pasó con Ueno Bank?

Ueno Bank es una entidad bancaria que creció rápidamente y se convirtió en un banco digital con miles de clientes, entre ellos futbolistas, a los que también se sumaron depósitos públicos y del Instituto de Previsión Social (IPS), el organismo que maneja los fondos jubilatorios, que tenía alrededor de 355 millones de dólares (cerca del 9 % de su cartera) en Ueno.

Ahora, la entidad bancaria quedó intervenida por el BCP. La resolución del Ueno Bank fue fechada el 2 de noviembre por el directorio, luego de que se comprobara que el índice de solvencia del banco digital había quedado por debajo del 50% del mínimo exigido.

Carlos Carvallo, ahora extitular del BCP, explicó que todo comenzó cuando la Superintendencia advirtió que Ueno había otorgado préstamos a empresas relacionadas con el grupo que controla el banco. Según explicó, los papeles de esas compañías no permitían acreditar de manera directa ese vínculo, así que los técnicos tuvieron que rastrear el recorrido de los fondos hasta reconstruir la “ruta del dinero”.

Además de las previsiones adicionales que derrumbaron el índice de solvencia, hubo falencias en los legajos de los créditos y en la habilitación de servicios informáticos sin un respaldo que los justificara del todo.

Entre los movimientos que llamaron la atención se encontró el financiamiento a dos empresas:

En septiembre de 2025, Mowi SA , que hasta ese momento pertenecía al Grupo Vázquez, dueño del banco, pasó a manos de José Sala, ex subgerente de Ueno. A los siete días ya recibía financiamiento de la entidad por unos US$ 42,5 millones.

, que hasta ese momento pertenecía al Grupo Vázquez, dueño del banco, pasó a manos de José Sala, ex subgerente de Ueno. A los siete días ya recibía financiamiento de la entidad por unos US$ 42,5 millones. Con Grupo Hendy SA se repitió la mecánica. Ese mismo día, la sociedad pasó a nombre de dos empleados de Itti. Pese a que facturaba en promedio $73 millones por mes y tenía patrimonio neto negativo, consiguió créditos por $252.521 millones. Entre septiembre de 2025 y abril de 2026, ambas firmas acumularon cerca de US$ 84,5 millones en préstamos.

Cuál es la relación de Ueno Bank con el presidente Peña

De acuerdo con Reuters, Santiago Peña fue socio comercial del Grupo Vázquez hasta marzo de 2025. A eso se suma otro dato que alimentó las dudas: Carvallo fue presidente de Ueno hasta agosto de 2023, justo antes de asumir al frente del organismo monetario.Este martes, el funcionario anticipó que su renuncia ya está firmada porque el BCP necesita calma para trabajar, aunque aclaró que continuará de manera provisoria para supervisar el proceso.

Uno de los puntos más delicados es el dinero público en el banco. Los depósitos del gobierno en Ueno crecieron con fuerza desde que Peña llegó al poder en 2023. A fines de junio alcanzaban unos 5 billones (cerca de US$ 869 millones), el 29% del total de depósitos de la entidad. La oposición prepara un juicio político contra Peña.

Santiago Peña fue socio comercial del Grupo Vázquez, propietario de Ueno Bank, hasta marzo de 2025.

¿Qué pasará con el dinero de los ahorristas?

En conferencia de prensa, el director Marco Aurelio González explicó que el BCP tiene hasta 15 días para completar el balance de exclusión que llevó a su resolución. Hasta entonces, las cuentas y las tarjetas de los clientes se mantendrán inactivas.

"Se congela hasta que el BCP haga el balance de exclusión y cada depositante va a poder seguir operando en la entidad de su preferencia", explicó. Así, los activos y pasivos se podrán pasar a otras entidades.

Caída del Ueno Bank: qué dijo el presidente Peña en medio del escándalo

El presidente paraguayo tardó casi 12 horas en expresarse en medio de los reclamos y publicó un posteo en X donde sostuvo: “Acordamos con los presidentes de ambas Cámaras del Congreso el tratamiento de un proyecto de ley que autoriza el uso del Fondo de Garantía para iniciar el pago inmediato a los ahorristas”, señaló el mandatario.

Según señaló el presidente, la ley busca garantizar la devolución de los fondos públicos, del IPS y de las demás cajas jubilatorias públicas. "Insto a los legisladores de todos los sectores a aprobarlo con la mayor celeridad. El Banco Central debe informar a toda la ciudadanía los plazos y mecanismos de devolución de los fondos garantizados. Este es un caso particular de una entidad, no del sistema financiero nacional, y quienes sean responsables deberán responder ante la justicia, sin excepciones y sin privilegios”, apuntó.

Además, Peña decidió suspender su viaje a España, que tenía en agenda para participar de la Cumbre Iberoamericana.