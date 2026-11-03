Escándalo en Paraguay con Ueno Bank: diez futbolistas de la selección demandarán por posible pérdidas de ahorros

Diez futbolistas de la Selección de Paraguay quedaron envueltos en un escándalo en su país luego ante la crisis financiera de Ueno Bank y la decisión del Banco Central del Paraguay (BCP) de iniciar un proceso de resolución de la entidad por incumplir los requisitos mínimos de solvencia. En ese contexto, el abogado Rodrigo Codas confirmó que los jugadores de la 'Albirroja', varios de los cuales militan en el exterior, evalúan presentar una demanda colectiva para intentar recuperar sus ahorros depositados en el banco.

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"Hay muchos jugadores que están muy preocupados porque son jugadores que están en el extranjero", explicó Codas en diálogo con ABC Cardinal. Además, señaló que, si bien no operan habitualmente en el sistema financiero paraguayo, varios mantienen sus ahorros en Ueno Bank. El letrado consideró que avanzar con una presentación conjunta facilitaría el proceso judicial. "Hoy ya estamos en diez. La idea es presentar una demanda colectiva", detalló.

La situación también alcanza al fútbol paraguayo, ya que Ueno Bank es patrocinador de la selección y varios integrantes utilizan sus servicios financieros. "Al fútbol le han mentido y asaltado. Es un día bastante duro para toda la nación", expresó Codas, quien también recordó que el presidente de la entidad bancaria ingresaba habitualmente al vestuario del seleccionado.

La preocupación se extendió a los jugadores que juegan en el campeonato local: Rogelio Delgado, presidente de Futbolistas Asociados del Paraguay (FAP), confirmó que están realizando un relevamiento para determinar cuántos jugadores quedaron afectados por esta problemática. "Estamos haciendo un censo de futbolistas que tiene cuenta en Ueno, es un alto porcentaje. Vamos a jugar el partido más importante a favor de los futbolistas", manifestó en declaraciones a la 730 AM.

Qué pasó con Ueno Bank: la medida del Banco Central

El procedimiento se enmarca en la Ley N° 2.334/03, de garantía de depósitos y resolución de entidades financieras. La Superintendencia de Bancos designará interventores para verificar la situación patrimonial del banco a la fecha de la resolución y preservar sus activos. También deberán ejecutar "las acciones necesarias para asegurar el desarrollo ordenado del procedimiento de resolución". El BCP sostuvo que la medida busca "proteger a los depositantes y preservar la estabilidad del sistema financiero". Según el organismo, se trata de "un caso puntual, que no representa una condición generalizada del sistema financiero paraguayo".

El Fondo de Garantía de Depósitos cubre hasta 75 salarios mínimos mensuales, que hoy equivalen a G. 228.300.000. La cobertura es por persona física o jurídica y por entidad, no por cada cuenta. Para los saldos que superen ese monto, el BCP aplicará los mecanismos previstos en la ley "para procurar la mayor protección posible". El comunicado agregó que la protección de los depositantes "irá acompañada de la investigación de las responsabilidades que correspondan". Además, recomendó al público "evitar tomar decisiones basadas en rumores o información no verificada".

Miguel Vázquez Villasanti, CEO de Ueno Bank.

En la conferencia de prensa de las 7 de la mañana, el director Marco Aurelio González explicó que el BCP tiene hasta 15 días para completar el balance de exclusión. Hasta entonces, las cuentas y tarjetas de Ueno seguirán inactivas. "Se congela hasta que el BCP haga el balance de exclusión y cada depositante va a poder seguir operando en la entidad de su preferencia", señaló. Los activos y pasivos pasarán a otras entidades mediante un proceso competitivo. Unos 120 funcionarios del organismo ya fueron enviados a las sucursales para empezar la conciliación. Durante la mañana, la Policía Nacional custodiaba los accesos a las sedes del banco mientras los clientes hacían fila para pedir información.

La Conmebol, entre los principales clientes de Ueno Bank y socio comercial de la entidad

Otro de los organismos afectados por la situación es la Conmebol, que figura entre los principales clientes de Ueno Bank. Según publicó el diario paraguayo Última Hora, la Confederación Sudamericana de Fútbol tenía depósitos por 85.470 millones de guaraníes (equivalentes a aproximadamente 14,3 millones de dólares) en certificados de depósito de ahorro de la entidad; se trataba de fondos colocados como inversión y que quedaron alcanzados por el proceso de resolución iniciado por el BCP.

La relación entre ambas instituciones también tiene un vínculo comercial: el 16 de julio de 2024, la Conmebol anunció que Ueno Bank se convertía en el séptimo patrocinador oficial de la Copa Sudamericana, mediante un acuerdo que se extendía hasta diciembre de 2026. Como parte de la alianza, el banco paraguayo tendría presencia en los partidos del certamen y participaría en distintas actividades comerciales.

"El banco paraguayo acompañará a la Conmebol en una de las competiciones de clubes más prestigiosas, contribuyendo al crecimiento y desarrollo continuo del fútbol sudamericano", había señalado la entidad deportiva en un comunicado publicado en su página web. Hasta el momento, la Conmebol no emitió un pronunciamiento público sobre los fondos que aparecen a su nombre en la nómina de grandes depositantes de Ueno Bank, en medio de la incertidumbre generada por la intervención de la entidad financiera.