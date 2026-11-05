El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció su renuncia en medio del avance de su juicio político por el escándalo del Ueno Bank, que provocó una fuerte crisis financiera y el incremento de la incertidumbre de ahorristas.

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"He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad del país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas", dijo en un video publicado en X.

En el video, Peña aseguró que se trata de "uno de los momentos más difíciles" de su vida y pidió "disculpas" a los ciudadanos paraguayos por la situación que atraviesa el país. "Quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento he fallado. Nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí. Cada día asumí la responsabilidad de trabajar por el Paraguay", señaló.

Su renuncia se dio luego de que estallara la crisis del Ueno Bank, que atravesaba serias dificultades de solvencia, que contaba con casi tres millones de clientes y administraba fondos de organismos públicos. La interrupción de sus servicios impidió que los usuarios accedieran a sus cuentas y desató fuertes protestas en todo el país.

"Hoy mi prioridad es la tranquilidad de los paraguayos, que confiaron sus ahorros en el sistema financiero. Detrás de cada depósito hay años de esfuerzo, sacrificio y proyectos familiares. Mi mayor deseo es que se garantice la devolución de esos recursos, que se protejan los recursos que pertenecen a todos los paraguayos", remarcó.

Su salida sucedió tras la renuncia del presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, y en medio del avance del juicio político contra Peña en el Congreso paraguayo.

¿Por qué renunció Santiago Peña?

El escándalo de Ueno Bank estalló tras la intervención que llevó adelante el Banco Central, que derivó en el cese efectivo de las actividades de la entidad.

A partir de entonces, las sucursales interrumpieron la atención y dejaron de estar disponibles los principales canales de operación: la aplicación móvil, las tarjetas, las transferencias y el resto de los servicios bancarios.

Según explicó el Banco Central, los ajustes efectuados sobre los estados financieros durante el proceso de regularización dejaron el índice de solvencia de Ueno por debajo de la mitad del piso mínimo establecido por la normativa vigente.