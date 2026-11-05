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Corralito en Paraguay: todas las noticias sobre el escándalo del Ueno Bank, este jueves 5 de noviembre

En VIVO - Actualizado hace 11 minutos

El escándalo del Ueno Bank en Paraguay sigue sumando novedades este jueves 5 de noviembre. La crisis financiera, las denuncias por presuntas irregularidades, las investigaciones judiciales y la incertidumbre de los ahorristas mantienen el caso en el centro de la agenda.

Corralito en Paraguay: todas las noticias sobre el escándalo del Ueno Bank, este jueves 5 de noviembre

La crisis de Ueno Bank continúa generando repercusiones en Paraguay, luego de que el Banco Central del Paraguay (BCP) dispusiera la intervención y el cierre de operaciones de la entidad financiera, que tenía cerca de tres millones de clientes. La medida dejó a miles de ahorristas sin acceso a sus depósitos y abrió una investigación por presuntas irregularidades en el otorgamiento de créditos a empresas vinculadas al grupo empresario propietario del banco. El caso también puso bajo la lupa los fondos públicos depositados en la entidad y las posibles consecuencias para el sistema previsional.

Este jueves 5 de noviembre, el escándalo sumó novedades en el frente judicial: 26 personas fueron imputadas por supuesta lesión de confianza y otros presuntos delitos, mientras que ocho integrantes del directorio y otros directivos fueron convocados a audiencias para la imposición de medidas. En paralelo, continúa la preocupación por la devolución de los ahorros y las responsabilidades políticas e institucionales derivadas de la caída del banco. La crisis también alcanzó al Gobierno de Santiago Peña, en medio de cuestionamientos por los vínculos empresariales y las inversiones de organismos estatales en Ueno Bank.

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En medio del escándalo, suspenden a los trabajadores del Banco

 

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La Fiscalía de Paraguay pidió prisión preventiva para el fundador del intervenido Ueno Bank

La Fiscalía de Paraguay pidió prisión preventiva este miércoles para Miguel Vásquez, uno de los fundadores del Ueno Bank, y el arresto domiciliario de los otros siete directivos, después de que comparecieran ante el Ministerio Público para declarar.

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Partido Colorado comunicó que acompañará el juicio político contra Santiago Peña

Mediante un comunicado difundo por el diputado Rodrigo Gamarra (ANR, oficialista), la bancada A del Partido Colorado comunicó que acompañará el juicio político contra Santiago Peña con lo que hay votos de sobra para proceder con el juicio político.

“La Bancada ANR ‘A’ de la Honorable Cámara de Diputados atendiendo los reclamos de la ciudadanía y en ejercicio de su responsabilidad y autonomía política, comunica su decisión de acompañar y votar a favor del juicio político al presidente de la República, Santiago Peña, conforme a lo establecido en la Constitución Nacional”, señala el comunicado.

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Santiago Peña quedó a un paso de la destitución por juicio político en Paraguay

La Cámara de Diputados paraguaya se reúne para tratar el proceso contra el mandatario. El Partido Colorado llamó a acompañar el desafuero del jefe de Estado.

Santiago Peña podría ser destituido por el Congreso.

La Cámara de Diputados de Paraguay avanza con el juicio político al presidente de ese país, Santiago Peña. El legislador del Partido Colorado, Raúl Latorre, convocó a dos sesiones extraordinarias para este jueves a las 10 donde se debatirá el futuro del mandatario y la del vicepresidente Pedro Alliana. Paralelamente, el titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, llamó a "acompañar" el proceso que podría desencadenar la destitución. 

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Hace 3 horas

Bancada B colorada apoya juicio político

La bancada B del Partido Colorado, conformado por 9 diputados, anunció que también acompañará la activación del proceso de juicio político al presidente de la República, Santiago Peña. La bancada se reunió cuando faltaban minutos para el inicio de la sesión extraordinaria, para sentar una postura con respecto al juicio político.

 

“Hemos conversado con todos los actores, y dada la coyuntura, la necesidad de enviar a nuestro pueblo tranquilidad, mesura, creemos conveniente, los 9 miembros de la bancada B del Partido Colorado, acompañar el juicio político al presidente de la República, no así al vicepresidente de la República. Esa es la decisión que acabamos de tomar en la bancada”, anunció el líder del bloque político, el diputado Hugo Meza.

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Reunión clave en la ANR: Cartes y Alliana planifican sucesión presidencial

El presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, se reúne en estos momentos en la sede de la Junta de Gobierno del Partido Colorado con el vicepresidente Pedro Alliana, luego de más de un mes de distanciamiento, para planificar la sucesión presidencial ante una eventual renuncia o inicio del proceso de juicio político a Santiago Peña, por su vinculación en la caída de Ueno Bank.
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