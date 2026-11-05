Corralito en Paraguay: todas las noticias sobre el escándalo del Ueno Bank, este jueves 5 de noviembre

La crisis de Ueno Bank continúa generando repercusiones en Paraguay, luego de que el Banco Central del Paraguay (BCP) dispusiera la intervención y el cierre de operaciones de la entidad financiera, que tenía cerca de tres millones de clientes. La medida dejó a miles de ahorristas sin acceso a sus depósitos y abrió una investigación por presuntas irregularidades en el otorgamiento de créditos a empresas vinculadas al grupo empresario propietario del banco. El caso también puso bajo la lupa los fondos públicos depositados en la entidad y las posibles consecuencias para el sistema previsional.

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Este jueves 5 de noviembre, el escándalo sumó novedades en el frente judicial: 26 personas fueron imputadas por supuesta lesión de confianza y otros presuntos delitos, mientras que ocho integrantes del directorio y otros directivos fueron convocados a audiencias para la imposición de medidas. En paralelo, continúa la preocupación por la devolución de los ahorros y las responsabilidades políticas e institucionales derivadas de la caída del banco. La crisis también alcanzó al Gobierno de Santiago Peña, en medio de cuestionamientos por los vínculos empresariales y las inversiones de organismos estatales en Ueno Bank.