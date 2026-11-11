Los días y horarios de los partidos de playoffs, en octavos de final del Torneo Clausura 2026

La AFA de Claudio "Chiqui" Tapia confirmó los días y horarios de los partidos de los octavos de final en el Torneo Clausura 2026 del fútbol argentino, con ocho encuentros a disputarse en busca del boleto a los cuartos. El primer compromiso será entre Vélez y Belgrano de Córdoba en Liniers, mientras que los últimos en saltar a la cancha serán Boca Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza en La Bombonera. El equipo dirigido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena lo hará recién el miércoles 25 de noviembre, ya que antes tendrá por delante la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro de Brasil el sábado 21 en Colombia.

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Entre esos dos cotejos, habrá otros mano a mano de eliminación directa, con River Plate vs. Lanús como el principal atractivo en el estadio Monumental. Los cinco choques restantes serán los siguientes: Argentinos Juniors vs. Independiente en La Paternal, Defensa y Justicia vs. Barracas Central en Florencio Varela, Rosario Central vs. Gimnasia de Mendoza en Arroyito, Instituto vs. Huracán en Córdoba y Gimnasia de La Plata vs. Newell´s en el Bosque.

Oficial: los días y horarios de los octavos de final del Torneo Clausura 2026

Octavos de Final







Viernes 20 de noviembre



20.00 Vélez (3A) – Belgrano (6B) (TNT Sports)







Sábado 21 de noviembre



15.00 Defensa y Justicia (4A) – Barracas Central (5B) (ESPN Premium)



17.00 Argentinos (2B) – Independiente (7A) (TNT Sports)

Domingo 22 de noviembre



16.00 Rosario Central (1B) – Gimnasia (Mza.) (8A) (ESPN Premium)



19.00 River (4A) – Lanús (5B) (TNT Sports)



22.00 Instituto (1A) – Huracán (8B) (ESPN Premium)

Lunes 23 de noviembre



17.00 Gimnasia (3B) – Newell’s (6A) (TNT Sports)

Miércoles 25 de noviembre



21.00 Boca (2A) – Ind. Rivadavia Mza. (7B) (ESPN Premium)

Así está el cuadro del Clausura 2026

Así está el cuadro de los octavos de final del Clausura 2026 (foto: Sudanalytics).

En los cuartos de final, hay que tener en cuenta lo siguiente:

El ganador de Instituto vs. Huracán chocará con el de River vs. Lanús.

El vencedor de Argentinos vs. Independiente se medirá con el que se imponga en Vélez vs. Belgrano.

El ganador de Central vs. Gimnasia de Mendoza lo hará ante el vencedor de Defensa vs. Barracas.

El vencedor de Boca vs. Independiente Rivadavia se medirá con el de Gimnasia de La Plata vs. Newell´s.

Todo lo que hay que saber sobre los octavos de final