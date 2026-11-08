El mensaje de la AFA al Papa León XIV tras su llegada a Argentina: "Acontecimiento especial"

La llegada del Papa León XIV a la Argentina no pasó inadvertida en el mundo del fútbol. A través de sus canales oficiales, la Asociación del Fútbol Argentino publicó un mensaje institucional para darle la bienvenida al Sumo Pontífice, en representación de su presidente, Claudio Tapia, y de todos los integrantes del deporte a nivel nacional.

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El organismo se sumó así a las distintas expresiones de bienvenida que recibió el Papa tras su arribo al país, en el marco de una visita que genera una fuerte expectativa y tiene un significado especial para millones de argentinos. La iniciativa de la AFA incluyó a los clubes, dirigentes, futbolistas y demás protagonistas de la actividad.

El saludo de la Asociación del Fútbol Argentino al Papa León XIV tras su llegada al país

La Asociación del Fútbol Argentino, en representación de su presidente, Sr. Claudio Tapia, y de todo el fútbol nacional, le da la bienvenida a Su Santidad el Papa León XIV, quien desde este domingo 8 de noviembre visita nuestro país en el marco de su viaje apostólico por la región.

La Argentina recibe al Santo Padre con motivo de una visita que representa un acontecimiento de especial significado para nuestro país y para millones de personas que encuentran en su mensaje un espacio de encuentro, reflexión y esperanza.

Desde la Asociación del Fútbol Argentino, junto a sus clubes, dirigentes, futbolistas y todos los integrantes de la familia del fútbol, expresamos nuestro saludo y nuestros deseos de una grata estadía durante estos días en nuestra tierra.

¡Bienvenido a la Argentina, Santo Padre!

El mensaje de la Asociación del Fútbol Argentino al Papa León XIV.

El contundente mensaje del Papa León XIV en su llegada a la Argentina: "La economía tiene que estar al servicio de la persona"

En su primer discurso en Argentina, el papa León XIV lanzó un fuerte mensaje contra el desempleo y el impacto de la crisis económica. "La economía tiene que estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía", dijo en el Palacio Libertad ante el presidente Javier Milei y todo el arco político.

"Pienso de manera particular en las familias que llevan sobre sí el peso de la incertidumbre, en quienes buscan trabajo, en los ancianos que han contribuido durante años a construir la sociedad y en quienes aun trabajando tienen dificultades para cubrir las necesidades de su hogar", expresó.

Cómo será la agenda del Papa en Argentina

León XIV permanecerá en el país hasta el miércoles 11 de noviembre. Su visita apostólica incluirá actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La agenda oficial continuará el lunes 9 con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y una misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo. El martes 10 viajará a Córdoba, donde celebrará una misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) y se reunirá con representantes del clero y la vida consagrada; por la noche, ya de regreso en Buenos Aires, encabezará un encuentro con jóvenes.

Finalmente, el miércoles 11 visitará el Complejo Penitenciario Federal de Devoto y viajará a Luján para celebrar una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los momentos centrales de su paso por el país. La despedida oficial será en el aeropuerto de Ezeiza, desde donde partirá rumbo a Lima, Perú.