El Papa León XIV llega a la Argentina con una agenda que desafía al gobierno de Milei

Según la agenda confirmada por la Conferencia Episcopal Argentina, el Sumo Pontífice aterrizará a las 16:30 del domingo 8 en el Aeroparque Jorge Newbery, en la Ciudad de Buenos Aires. Será el primer viaje pontificio al país desde la visita de san Juan Pablo II en 1987.

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La expectativa popular se tradujo en un despliegue institucional que incluye feriados nacionales y regionales dispuestos por el Gobierno, con el objetivo de facilitar la participación de los fieles en los actos litúrgicos y protocolares.

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El domingo: San Martín, Casa Rosada y Palacio Libertad

La primera jornada tiene un ritmo estrictamente protocolar. A las 17:00, León XIV visitará el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en la plaza que lleva el nombre del Libertador. A las 17:20 está prevista la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y a las 17:50 la visita al presidente de la República, el primer encuentro con Milei.

La jornada cerrará a las 18:30 en el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento, con un encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

El lunes: asistencia social, trabajo y diálogo religioso

El lunes 9 concentra el mayor contenido social del viaje. A las 9:15, el Papa visitará al personal y a los asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole. A las 11:30 celebrará una misa en el Monumento de los Españoles.

Por la tarde, a las 16:10, se reunirá con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina. A las 17:30 encabezará un encuentro con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. A las 18:45 participará de las vísperas con el episcopado y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana, y a las 19:45 cenará con los obispos en el Arzobispado de Buenos Aires.

Córdoba y la vigilia con jóvenes

El martes 10 comienza temprano. A las 7:30 el Pontífice viajará en avión a Córdoba, donde llegará a las 9:00 al aeropuerto Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella. A las 10:00 celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

A las 15:15 verá a obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Regresará a Buenos Aires a las 18:10 y a las 20:15 presidirá una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

Cárcel y Luján: el cierre del viaje

El miércoles 11 la agenda incluye una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, a las 8:00. A las 10:00 habrá una misa en la plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján. La ceremonia de despedida se realizará a las 13:30 en el aeropuerto internacional Ministro Pistarini, y a las 14:00 el avión partirá hacia Lima, en el marco de la gira por Perú.

Una agenda crítica

El Gobierno de Javier Milei repite que el Papa es de todos los argentinos y que no corresponde politizar su visita. La línea fue trazas por Karina Milei, quien encabezó la negociación con la Iglesia y los emisarios vaticanos, y la reforzó el secretario de Culto, Agustín Caulo, al definir el viaje como pastoral. Detrás de esa consigna hay una relación tensa. Milei suele calificar de "robo y de aberración" a la justicia social, un principio central para León XIV. Por su parte, la Conferencia Episcopal Argentina cuestiona el ajuste desde marzo de 2024. Un análisis de la socióloga Sol Prieto, del CEIL-Conicet, contabilizó 44 documentos del Episcopado con referencias a políticas públicas entre enero de 2024 y septiembre de 2026. De ellos, 42 asumen una posición crítica. El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, anticipó que el Papa encontrará “una Argentina herida”. El presidente del Episcopado, Marcelo Colombo, respondió a una ironía de Milei sobre quienes no llegan a fin de mes. Para Colombo, esa dificultad es un dato de la realidad y no requiere comprobación.

La tensión también se refleja en la organización. El Ejecutivo pretendía limitar la exposición del Pontífice a espacios de aforo reducido. Primó la postura vaticana de facilitar el mayor contacto posible con la gente, con misas en espacios abiertos. Dos actividades inquietan a la Casa Rosada, que intentó evitarlas sin éxito: el encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica, donde habrá dirigentes sindicales y de movimientos sociales, y la visita al Cottolengo Don Orione, en un área muy afectada por el ajuste. El Gobierno activó contactos para conocer las líneas centrales del discurso del Papa en el Palacio Libertad, ante el temor de que se filtre alguna crítica a la gestión.

Recoleta como base de operaciones

Durante su estadía, León XIV se alojará en la Nunciatura Apostólica, instalada en el Palacio Fernández Anchorena, sobre la avenida Alvear al 1600, en el barrio porteño de Recoleta. Desde allí coordinará reuniones reservadas, recibirá a líderes sociales y políticos de la región y pasará las noches hasta su partida.

La agenda combina actos de fuerte simbolismo institucional con paradas en ámbitos de vulnerabilidad social, laboral y carcelaria. Esa secuencia anticipa una sucesión de momentos incómodos para el oficialismo, caracterizado por sus políticas de ajuste que se abaten con especial ferocidad contra los que más sufren.

En ese sentido, el cronograma anota escenarios para seguir de cerca. El primero es el encuentro con Milei del domingo, que marca el tono del vínculo entre el Estado y la Santa Sede. El segundo es la jornada del lunes, con el mundo del trabajo y las personas con discapacidad como protagonistas especiales.