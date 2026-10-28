Día convulsionado en Racing: Milito va por 2 ex como refuerzos, polémica por Sosa, reunión con Burdisso y ¿Guillermo DT?

En Racing pasó de todo en las últimas 24 horas, con el presidente Diego Milito como el protagonista directa o indirectamente. El equipo de Avellaneda tuvo un año desastroso y necesita recuperarse futbolísticamente sí o sí en el 2027, por lo que la dirigencia empieza a tomar cartas en el asunto para intentar enderezar el rumbo de un barco que se hunde.

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Para lograr ese objetivo, será fundamental tener al fin un buen mercado de pases luego de casi dos años de gestión. Por lo pronto, de acuerdo con la información de diversos medios partidarios, dos jugadores que fueron campeones en el club como Marcos Acuña y Roger Martínez aparecen en el horizonte como posibles refuerzos.

Llama la atención la situación en ambos casos. Por un lado, el lateral izquierdo de 35 años tiene contrato con River Plate hasta diciembre del 2027 y además su relación con los hinchas de la "Academia" está quebrada. No solamente llegó al "Millonario" y no a Racing después de su periplo por Europa, sino que además el campeón del mundo le faltó el respeto a su público cuando hizo "jueguitos" en la Copa Argentina 2025, duelo que significó la eliminación del conjunto de Gustavo Costas en los cuartos de final. Racing lo saludó hoy por su cumpleaños en Instagram y sorprendió a todos.

Por el lado del delantero colombiano de 32 años, le reclama una deuda cercana a los 500.000 dólares a la institución desde hace ya diez años, luego de su venta a China en el 2016. Por lo tanto, en el caso de pegar la vuelta desde Al-Taawon de Arabia Saudita, tendría que estar dispuesto a abandonar su jugoso vínculo (hasta junio del 2027) y a renegociar el pasivo de Racing con él.

La polémica en Racing por la venta de Santiago Sosa

Por si fuesen pocos los problemas que tiene que resolver Milito, ahora el periodista Sebastián "Chino" Acosta difundió que en la página 32 del Balance 2025-26 dice que "Santi" ejecutó la Cláusula de Rescisión Anticipada por el 100% de sus derechos, siendo transferido a Vasco da Gama de Brasil, cuando Racing comunicó que había sido una venta tradicional.

Según le explicaron al medio partidario Racing de Alma (RDA) desde el club, la ejecución de la cláusula se basa en el Boletín de AFA Nº 6711. que permite modificar de común acuerdo el contenido de la cláusula, para así negociar la forma de pago y otras condiciones. Pero requiere la conformidad del club de origen.

Polémica con la venta de Santiago Sosa de Racing.

En definitiva, desde la Comisión Directiva argumentan que hubo un acuerdo tripartito entre Racing, Vasco y Sosa. Allí se arregló el pago de 7.500.000 de dólares brutos en cuatro cuotas. El ahorro de Racing consiste en tener que pagar menos impuestos (de un 13% baja a un 5%) y no abonar el 15% del jugador por no tratarse de una transferencia. Es un caso similar al de Franco Mastantuono con River y Real Madrid.

Milito se reunió con Nicolás Burdisso: ¿nuevo Director Deportivo en 2027?

El Presidente del cuadro de Avellaneda invitó a su amigo y excompañero en la Selección Argentina e Inter de Milán a recorrer las instalaciones del nuevo predio de Ezeiza, que la "Academia" tiene estipulado inaugurar antes de fin de año. Luego, compartieron un almuerzo y dialogaron de manera muy cordial, por lo que comenzaron las especulaciones mediáticas acerca de un supuesto reemplazo de Sebastián Saja en la función a partir de enero. El "Chino" fracasó en el cargo, concretó fichajes millonarios que no rindieron en lo más mínimo y podría marcharse en breve.

Sin embargo, por ahora se trata solamente de trascendidos, ya que no hubo voces oficiales al respecto. Burdisso trabajó un año en Boca Juniors y en Italia, donde estuvo en Fiorentina y Monza. De hecho, es el principal candidato en la vereda de enfrente a ser el manager de Independiente si gana las elecciones presidenciales en diciembre Gastón Gaudio, quien lo calificó como "el mejor del país, lejos" en su rol.

Racing sueña con Guillermo Barros Schelotto como DT

Según ESPN, el mellizo "tiene más chances de irse de Vélez que de quedarse" de cara a la próxima temporada, por lo que desde Avellaneda se ilusionan con el gran anhelo que tiene Milito desde que asumió. A excepción de que el "Fortín" clasifique a la Copa Libertadores, ex Boca se alejaría de Liniers y quedaría libre, a la espera de lo que suceda también en las elecciones de noviembre.

Al "Príncipe" siempre le gustó el platense como entrenador. Además, conoce muy bien a su hermano y ayudante de campo Gustavo, con quien fueron campeones juntos en Racing en el 2001. Igualmente, esperarán hasta el final de todas las competencias oficiales para llamarlo formalmente y todo indica que Guillermo pedirá al menos cuatro refuerzos de jerarquía para asumir, con una "Academia" que no participará en certámenes internacionales en la siguiente temporada.