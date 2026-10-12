El desquicio económico histórico de Racing: 11 millones de dólares en 4 suplentes que no rinden

Racing gastó 11 millones de dólares en jugadores que son suplentes y no rinden.

El desquicio económico y financiero de Racing quedó demostrado, una vez más, frente a Belgrano de Córdoba en Avellaneda. Al margen de la lógica derrota por 2-0 en el "Cilindro", el banco de los suplentes expuso el despilfarro y la desidia en los mercados de pases durante la gestión de Diego Milito como presidente. Es que en el segundo tiempo, ingresaron cuatro jugadores por los que la "Academia" gastó 11.1 millones de dólares.

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Ellos fueron nada menos que Matías Zaracho (2 millones), Elías Torres (3 millones por el 80%), Matko Miljevic (3.1 millones por el 100%) y Duván Vergara (3 millones por el 100%). Ninguno de los cuatro exhibió un rendimiento positivo como para ganarse un lugar en la formación con los últimos tres entrenadores que pasaron: Gustavo Costas, Juan Pablo Vojvoda y el interinato actual de Sebastián "Chirola" Romero.

Racing está afuera de absolutamente todo, tanto de los playoffs como de la Copa Argentina y de los torneos internacionales del 2027. Solamente le quedará cumplir con el calendario en el Torneo Clausura 2026 del fútbol argentino, aunque se le vienen dos clásicos: Independiente de local por el interzonal y River Plate de visitante. En tanto, cerrará el certamen en la Zona B frente a Aldosivi de Mar del Plata en Avellaneda y Barracas Central fuera de casa.

Zaracho, un espanto en Racing y con un contrato altísimo.

Los últimos dos mercados de pases del Racing de Milito, desastrosos deportivamente

Enero de 2026

Refuerzos:

Valentín Carboni, a préstamo sin cargo desde Inter de Milán, que le pagará 200.000 dólares cada 4 partidos consecutivos que juegue en concepto de "vidriera".

Damián Pizarro, a préstamo sin cargo.

Matko Miljevic, por 3.1 millones (100%).

Ezequiel Cannavo, a préstamo sin cargo.

Volvieron de sus préstamos y se quedaron Matías Tagliamonte, Baltasar Rodríguez y Tobías Rubio.

Bajas:

Gabriel Arias, libre.

Facundo Mura, libre.

Santiago Quirós, a préstamo sin cargo.

Juan Ignacio Nardoni, por 5.4 millones de dólares netos por el 80%, más otros 1.5 millones a futuro si el jugador cumple ciertos objetivos deportivos.

Agustín Almendra, por 2.5 millones.

Martín Barrios, a préstamo sin cargo.

Richard Sánchez, a préstamo por 500.000.

Ramiro Degregorio, a préstamo por 25.000.

Luciano Vietto, libre.

Adrián "Rocky" Balboa, por 800.000 (80%).

Balance: 3.1 millones de dólares gastados en refuerzos y 9.225.000 recaudados en salidas. Total: + 6.125.000 dólares.

Junio de 2026

Refuerzos:

Alfonso "Pacha" Espino, libre.

Matías Kranevitter, libre.

Lautaro Díaz, a préstamo sin cargo por una temporada, con una opción de compra de 2.4 millones de dólares (100%).

Ulises Ortegoza, por 1.5 millones (100%).

Matías Pérez, por 2.7 millones (100%).

Gastón Lodico, por 2 millones (100%).

Leonel Pérez, a préstamo por una temporada, con cargo y una opción de compra de 3.5 millones de dólares (100%).

Bajas:

Gabriel Rojas, por 6 millones de dólares netos.

Franco Pardo, por 2 millones.

Bruno Zuculini, por 400.000.

Damián Pizarro (rescisión de contrato).

Santiago Sosa, por 6 millones.

Baltasar Rodriguez, por 2 millones (50%).

Balance: 6.2 millones de dólares gastados en refuerzos y 16.4 millones recaudados en salidas. Total: + 10.2 millones de dólares.