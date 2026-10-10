Una joya de Racing superó un histórico récord de Lautaro Martínez y lo miran de Europa

Racing celebra la explosión goleadora de Román González, quien superó una marca de Lautaro Martínez y despertó el interés de clubes europeos.

Román González se convirtió en uno de los nombres que más ilusionan a Racing. El delantero de la Séptima División marcó en el triunfo ante Argentinos Juniors y alcanzó una cifra que lo metió en la historia de las Inferiores de la Academia: llegó a los 27 goles en apenas 24 partidos y superó el registro que Lautaro Martínez había conseguido en 2014. Su rendimiento ya despertó el interés de observadores de España e Inglaterra.

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Durante su etapa en las Inferiores académicas, Lautaro había anotado 26 goles en 31 presentaciones en 2014. González, de 16 años, no solo superó aquella cifra, sino que lo hizo con siete partidos menos, una diferencia que dimensiona su extraordinaria efectividad.

El registro confirma el gran presente del juvenil y alimenta la expectativa alrededor de una de las promesas más destacadas que tiene Racing. Su capacidad para convertir ya había llamado la atención dentro del club, pero sus números actuales lo posicionan como un futbolista a seguir de cerca.

El gran presente de la joya de Racing que atrae a Europa

El crecimiento de González no se limita a sus actuaciones en el torneo local. En septiembre, el atacante fue una de las figuras del Mundial de Clubes Sub-18 de este año, competencia en la que Racing llegó a la final y terminó como subcampeón tras perder por penales ante Athletico Paranaense.

El juvenil cerró el certamen como máximo goleador, con cinco tantos, incluido uno en la definición. Además, sus actuaciones frente a rivales de jerarquía como el Real Madrid contribuyeron a que su nombre comenzara a circular entre los observadores internacionales.

Según informaron medios partidarios del club de Avellaneda, cazatalentos de España e Inglaterra ya realizaron contactos informales para conocer su situación. Por el momento, no se detallan ofertas formales ni negociaciones avanzadas, pero el interés refleja el impacto que generaron sus actuaciones.

Racing, mientras tanto, busca acompañar su desarrollo y evitar que la expectativa alrededor del delantero se convierta en una presión prematura.

El contrato que firmó Racing para blindar a Román González

La dirigencia encabezada por Diego Milito tomó medidas para resguardar el futuro de una de las grandes promesas del club. En abril, González firmó su primer contrato profesional, con vigencia hasta diciembre de 2028.

El vínculo incluye una cláusula de rescisión de 20 millones de euros, equivalente a unos 23,2 millones de dólares según la información disponible. Se trata de una señal clara de la valoración que Racing hace del juvenil y de su intención de proteger su patrimonio ante el interés que pueda surgir desde el exterior.

La apuesta de la Academia se apoya en una evolución que viene mostrando desde hace tiempo. En 2025, González convirtió 25 goles en 25 partidos con la Octava División. Ahora, en Séptima, mantiene un promedio todavía más impactante y ya dejó atrás una marca histórica vinculada a Lautaro Martínez.

Cómo juega Román González, la promesa que ilusiona a Racing

Aunque sus estadísticas lo muestran como un goleador de enorme efectividad, González no se limita a jugar cerca del área. Su posición preferida es la de mediapunta o segundo delantero, funciones en las que puede aprovechar su velocidad, su buen manejo con la pierna derecha y su capacidad para asociarse con sus compañeros.

Desde el predio Tita Mattiussi destacaron sus recursos para definir y su capacidad para participar en distintas zonas del ataque. “Es un goleador temible con una definición exquisita. Posee buen físico, va muy bien de arriba y es un futbolista completísimo: se mueve bien de área pero también sabe tirarse atrás para crear juego”, señalaron desde el club.

Nacido en Avellaneda el 31 de marzo de 2010, González llegó a Racing desde muy pequeño, captado por Ramón “Monchi” Medina. Desde entonces, recorrió el camino formativo de la institución, desde el fútbol infantil y el baby hasta las divisiones inferiores.

También cuenta con antecedentes en las selecciones juveniles argentinas. Fue capitán del combinado Sub-16 durante el torneo Copa Vertex, disputado en Miami, y tuvo experiencias previas en la Sub-15.

El próximo objetivo de la joya de Racing

En la Academia saben que el desafío ahora será sostener su crecimiento sin apurar los tiempos. La intención es llevar al delantero de manera gradual y darle las herramientas necesarias para que continúe desarrollándose antes de dar el salto al fútbol profesional.

La ilusión del propio González es comenzar a entrenarse con el plantel de Primera División en los próximos meses. Para eso, deberá mantener el nivel que mostró en las Inferiores y seguir demostrando que puede trasladar su capacidad goleadora a escenarios cada vez más exigentes.

Con el récord de Lautaro Martínez ya superado, un contrato vigente hasta 2028 y el interés inicial de clubes europeos, Román González empieza a escribir su propia historia en Racing. La Academia tiene entre manos a una joya que no deja de convertir y cuyo próximo paso genera expectativa dentro y fuera de Avellaneda.