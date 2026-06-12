Delantero alemán Undav, a punto de coronar una carrera atípica con su debut mundialista

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Conferencia de prensa de Alemania

​El inminente debut en el Mundial del alemán Deniz Undav el domingo ni siquiera era un sueño lejano hace ‌cuatro años, pero el ‌delantero de 29 años está listo para coronar una carrera inusual con su presencia en el torneo.

Undav, que parecía haber quedado fuera de la pugna por un puesto en la selección alemana al no ser convocado para los partidos de 2025, es ahora el delantero más en forma del equipo ​y parece tener asegurada ⁠la titularidad en el debut por el Grupo E ‌contra Curazao el domingo.

Hace cuatro años jugaba en ⁠la segunda división belga y una ⁠participación en un Mundial parecía una perspectiva casi imposible.

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"Cuando pienso en dónde estaba hace cuatro años, no podría haber imaginado que ⁠estaría aquí", declaró Undav en rueda de prensa el ​viernes. "Ahora todo llega muy rápido y, en ‌dos días, tenemos el primer partido; ‌queremos ganar".

El versátil delantero disfrutó de una magnífica temporada ⁠en la Bundesliga con el Stuttgart que le valió recuperar su puesto en la selección, marcando 19 tantos en la liga y terminando segundo en la tabla de goleadores, solo ​por detrás ‌del inglés Harry Kane. El delantero se había incorporado al Stuttgart en 2023, inicialmente cedido por el Brighton & Hove Albion.

Sin embargo, en marzo su puesto en la selección alemana parecía estar en duda. Tras marcar ⁠el gol de la victoria en el último suspiro como suplente contra Ghana, en lugar de recibir elogios de Julian Nagelsmann, su entrenador sugirió que no habría marcado si hubiera jugado desde el principio.

Nagelsmann se disculpó y Undav mantuvo su racha goleadora con dos tantos más en la victoria 4-0 contra Finlandia en mayo.

"Marcar ‌goles es mi trabajo, sea desde el banquillo o no", dijo Undav. "Si juego desde el principio o no, tengo que marcar goles. Eso es lo único. En el resto uno no tiene influencia".

Sus goles serán necesarios, ya que Alemania busca una victoria ‌en el debut ante Curazao para dejar claro su potencial tras dos eliminaciones en la fase inicial en los dos últimos Mundiales.

"Sería ‌muy importante (ganar) tras ⁠los dos comienzos fallidos (en los Mundiales de 2018 y 2022). Queremos ganar", dijo Undav. "Si empiezas con ​una victoria en el primer partido, marcas la pauta para el equipo y eso es muy importante para nosotros y para los aficionados".

Con información de Reuters