Cómo se define el descenso 2026 en la Primera División: las cuentas de Aldosivi y Riestra

Sólo quedan dos fechas para el final de la fase regular del Torneo Clausura 2026 del fútbol argentino y un equipo más descenderá a la Primera Nacional después de que Estudiantes de Río Cuarto pierda la categoría hace algunas jornadas atrás.

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Los complicados son tanto Deportivo Riestra como Aldosivi de Mar del Plata, quienes definirán su futuro en los partidos venideros. Mientras tanto, la segunda división está en momentos determinantes y se espera tanto por los finalistas como también por cuáles serán los clubes que subirán.

Cómo se define el descenso a la Primera Nacional en 2026: Riestra y Aldosivi hacen números

Luego de que el "León" cordobés descienda tras perder contra River en el Monumental debido a los promedios, ahora sólo queda definir cuál será el equipo que baje por tabla anual. El "Malevo" suma 23 puntos contra 19 del "Tiburón" con sólo seis en juego, aunque no la tienen nada fácil. Los marplatenses se verán las caras con dos grandes y los comandados por Guillermo Duró arrastran una mala racha que puede desembocar en el peor descenlace, aunque están más esperanzados por la ventaja.

La realidad es que Riestra no gana hace 10 partidos por el Torneo Clausura, lo cual es preocupante teniendo en cuenta que con sólo un triunfo se salvará. Si empata ambos, obligará a Aldosivi a sacar 6 unidades para forzar un desempate, pero si empata uno y el "Tiburón" los dos -triunfó en tres de los últimos siete- se quedará en Primera. Central Córdoba de Santiago del Estero acumula 26, por lo que ya está salvado del descenso aunque su floja campaña es una señal de alerta pensando en el 2027.

La tabla del descenso de la Primera

Qué les queda a Riestra y a Aldosivi en la recta final del Clausura

Fecha 15 - Racing vs. Aldosivi - viernes 30 de octubre a las 21.15.

- viernes 30 de octubre a las 21.15. Fecha 15 - Riestra vs. Talleres de Córdoba - sábado 31 de octubre a las 17.

vs. Talleres de Córdoba - sábado 31 de octubre a las 17. Fecha 16 - Aldosivi vs. River - fin de semana del domingo 8 de noviembre con día y horario a definir.

vs. River - fin de semana del domingo 8 de noviembre con día y horario a definir. Fecha 16 - Independiente vs. Riestra - fin de semana del domingo 8 de noviembre con día y horario a definir.

Cómo está el panorama del Ascenso del fútbol argentino, desde la Primera Nacional al Torneo Promocional Amateur

En la Primera Nacional, Ferro Carril Oeste y Tristán Suárez se perfilan para jugar la final por el primer ascenso a la Liga Profesional, aunque todo dependerá de lo que suceda en la última fecha cuando el equipo de Caballito visite a Acassuso este sábado 31 de octubre a las 15 y el "Lechero" reciba a Deportivo Maipú de Mendoza en Ezeiza a la misma hora. El perdedor irá al Reducido que jugarán del segundo al octavo de cada zona para definir al segundo ascendido.

Por otro lado, tanto "Ssuso" como San Miguel y Güemes de Santiago del Estero perdieron la categoría, mientras que el último que bajará a la B Metropolitana se lo disputarán Chacarita (39), Patronato (37) y Chicago (37) con el detalle de que "Chaca" y el "Torito" de Mataderos se enfrentarán en San Martín el próximo lunes 2 de noviembre a las 15, mientras que el "Patrón" de Paraná visitará a Atlético Rafaela en el mismo horario.

En cuanto a la B Metro, Excursionistas ascendió a la Primera Nacional y el otro equipo saldrá del Reducido que jugarán del segundo al noveno. El segundo descenso -se sumará a Ituzaingó- lo definirán UAI Urquiza (42), Brown de Adrogué (43) y Liniers (45). Desde la Primera C ya logró el ascenso Luján y el segundo saldrá del Reducido que jugará Berazategui -perdió la final- y los seis primeros de cada zona. Deportivo Muñiz quedó desafiliado tras perder contra Argentino de Rosario y este último jugará como local ante Defensores de Glew -ganó el Reducido del Torneo Promocional Amateur- para buscar mantenerse en la C. Por último, Barrancas FC será el nuevo equipo que integre la C en 2027 tras consagrarse campeón de la última categoría del Ascenso del fútbol argentino.