Excursionistas hizo historia: ascendió a Primera Nacional y jugará en segunda tras 54 años

Excursionistas goleó 4-0 a Sportivo Italiano, gritó campeón en la B Metro y logró un ascenso histórico a la Primera Nacional, a la que vuelve tras 54 años.

Excursionistas hizo historia en el Ascenso del fútbol argentino. Bajo una lluvia intensa, el equipo de Rodrigo Bilbao goleó 4-0 a Sportivo Italiano en el Bajo Belgrano, se consagró campeón de la Primera B Metropolitana con una fecha de anticipación y aseguró su regreso a la Primera Nacional. Volverá a jugar en la segunda categoría después de 54 años: su última temporada allí había sido en 1972.

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El "Verde" no dejó lugar a dudas. Con goles de David Ledesma, Mariano Arango, Gabriel Tellas y Miguel López, liquidó a Sportivo Italiano y transformó la tarde en una fiesta. El triunfo le permitió mantener una ventaja de cinco puntos sobre Arsenal de Sarandí, su único perseguidor, cuando queda una sola jornada por jugar. Ya nadie lo puede alcanzar.

En paralelo, Arsenal de Sarandí venció 2-1 a Camioneros como local. No le alcanzó para estirar la definición. El equipo de Sarandí deberá buscar el segundo ascenso en el Torneo Reducido, el octogonal que jugarán los clubes ubicados entre el 2° y el 9° puesto cuando termine la fase regular.

Foto: Prensa Excursionistas.

Los números de una campaña de campeón

El título de Excursionistas se sostiene en una regularidad notable a lo largo del año:

81 puntos en 41 partidos.

24 victorias , 9 empates y solo 8 derrotas.

68 goles a favor y 31 en contra.

Diferencia de gol de +37.

Al Verde le queda un compromiso en la B Metro: visitará a Camioneros en la última fecha, un partido para cumplir con el fixture antes de dar el salto de categoría.

La historia de Excursionistas en segunda

El regreso tiene un enorme peso histórico. Excursionistas jugó diez temporadas en la máxima categoría, entre 1925 y 1934, entre la era amateur y la profesional.

En la segunda división tuvo varias etapas: en 1913, de 1917 a 1924 y, ya en el segundo escalafón nacional, de 1935 a 1949, de 1951 a 1962 y de 1964 a 1972. Ese último año perdió la categoría junto a Deportivo Español.

Desde entonces pasaron más de cinco décadas. En 2027, el club del Bajo Belgrano disputará su temporada número 46 en el torneo de plata del fútbol argentino. Esta vez, con la Primera Nacional como premio a una campaña inolvidable.

El mensaje de Claudio "Chiqui" Tapia

Tras la consagración, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, felicitó al club en sus redes sociales y destacó la gestión dirigencial.

"Al presidente Javier Méndez Cartier por su incansable trabajo, dirigente modelo que, junto a su Comisión Directiva y gracias a una gran gestión, hizo posible la vuelta del club a la segunda división tras más de 50 años; al plantel, al cuerpo técnico y a toda la gente de Excursionistas, felicidades por el título y el ascenso", escribió. Y cerró: "Excursio es de la Primera Nacional, un logro más que merecido. ¡Salud, campeones!".

Cómo sigue el Ascenso del fútbol argentino

Para la temporada 2027, la Primera Nacional recibirá dos equipos de la Primera B Metropolitana y dos del Torneo Federal A.

En el Federal A, la primera final la jugarán Cipolletti de Río Negro y San Martín de Formosa, en la cancha de Sportivo Belgrano de San Francisco. El perdedor pasará a la Reválida, que entrega el segundo boleto.

Mientras tanto, la Primera Nacional tendrá cuatro descensos, dos por zona. Uno ya está confirmado: Güemes de Santiago del Estero.