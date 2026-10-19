Quién se va a la B hoy en el fútbol argentino: así está hoy lunes 19 de octubre la tabla del descenso

La lucha por el descenso en la Primera división del fútbol argentino comienza a entrar en etapa de definiciones y cada vez falta menos para conocer a los equipos que perderán la categoría. Ya se conoce desde hace una semana que Estudiantes de Río Cuarto es el primer equipo en perder la categoría a través de los promedios (también está último en la tabla anual), mientras que todavía queda un lugar por resolver.

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El otro equipo que al día de hoy estaría descendiendo es Aldosivi de Mar del Plata. El conjunto marplatense (también de floja campaña) se encuentra anteúltimo tanto en la tabla anual como en la de los promedios. Y sus posibilidades de permanecer en la primera división del fútbol argentino son realmente escasas, por lo que depende casi de un milagro para pertenecer con vida en la máxima categoría.

Qué necesita Aldosivi para seguir en Primera

Aldosivi complicado.

El "Tiburón" acumula 16 puntos en la tabla anual y viene de perder en esta fecha 2 a 1 contra el ya descendido Estudiantes de Río Cuarto. Esta derrota lo condiciona mucho, ya que este lunes 19 de octubre lo encuentra a seis puntos de Deportivo Riestra, que hoy 21:15 recibe a Unión de Santa Fe. Un partido que es mirado de reojo por Aldosivi, ya que con 9 puntos en juego, de ganar el "Malevo" lo dejaría obligado a ganar todos los partidos para forzar un desempate (dependiendo de que los de Villa Devoto pierdan todo lo que les queda), aunque ya estaría virtualmente descendido.

La parte baja de la tabla anual.

Los promedios al día de hoy.

Qué equipos podrían ascender a la Primera división

Respecto a la pelea por ascender a la primera división del fútbol argentino, los equipos que hasta ahora estarían jugando la final por el primer ascenso serían Ferro Carril Oeste y Tristán Suárez. Una definición que está que arde en la Primera Nacional, en donde faltan tan solo dos partidos para que se termine la fase regular, dividida en dos grupos de 18 equipos cada uno.

En cuanto a la situación de las zonas, la A tiene a Ferro primero con 65 puntos, seguido por Godoy Cruz con 60, que es el único que aún podría alcanzar a "Oeste" en el primer puesto. Distinto es el andar del grupo B, donde Tristán Suárez se impone como primero con 62 unidades, seguido por Temperley con 60 unidades y Gimnasia de Jujuy y Atlanta con 58 puntos. Una batalla que promete ser apasionante hasta el final.