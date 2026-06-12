Defensor Saliba entrenará diferenciado antes del debut de Francia en el Mundial

Entrenamiento de Francia para la Copa Mundial de la FIFA 2026

El defensor William Saliba no participará ‌en el ‌entrenamiento del equipo el viernes durante y seguirá un programa individual, informó la Federación Francesa de Fútbol (FFF), antes ​del debut ⁠del equipo en ‌el Mundial.

Saliba ha estado ⁠sufriendo dolores ⁠de espalda en las últimas semanas tras una larga ⁠temporada con el ​Arsenal, que ganó la ‌Premier League y ‌llegó a la final ⁠de la Liga de Campeones. El seleccionador francés, Didier Deschamps, ​había ‌afirmado recientemente que el jugador estaría en forma para el Mundial.

"William Saliba no ⁠participará en el entrenamiento del equipo de hoy. Theo Hernández también descansa por precaución, al igual que Aurélien Tchouameni", dijo la ‌FFF en un comunicado.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Francia, que se proclamó campeona en 2018 y llegó a la final cuatro ‌años después, debuta en el Grupo I el martes ‌frente ⁠a Senegal, antes de enfrentarse a ​Irak y Noruega.

Con información de Reuters