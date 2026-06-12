Defensor Saliba entrenará diferenciado antes del debut de Francia en el Mundial

El defensor William Saliba no participará en el entrenamiento del equipo el viernes durante y seguirá un programa individual, informó la Federación Francesa de Fútbol (FFF), antes del debut del equipo en el Mundial.
Saliba ha estado sufriendo dolores de espalda en las últimas semanas tras una larga temporada con el Arsenal, que ganó la Premier League y llegó a la final de la Liga de Campeones. El seleccionador francés, Didier Deschamps, había afirmado recientemente que el jugador estaría en forma para el Mundial.
"William Saliba no participará en el entrenamiento del equipo de hoy. Theo Hernández también descansa por precaución, al igual que Aurélien Tchouameni", dijo la FFF en un comunicado.
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Francia, que se proclamó campeona en 2018 y llegó a la final cuatro años después, debuta en el Grupo I el martes frente a Senegal, antes de enfrentarse a Irak y Noruega.
Con información de Reuters