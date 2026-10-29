A qué se dedicaba Ángel "Chiche" Scaloni, el padre de Lionel Scaloni: su historia de vida

Ángel Omar Scaloni, conocido como “Chiche”, es el padre de Lionel Scaloni, el director técnico que condujo a la Selección argentina a ganar el Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, mucho antes de que su apellido se convirtiera en sinónimo de éxito futbolístico, su vida transcurría entre el trabajo, los camiones y las rutas de Santa Fe.

{{{htmlAmp}}}

Su historia trascendió por los esfuerzos que hizo para acompañar la formación deportiva de sus hijos. "Chiche" trabajaba durante largas jornadas y muchas veces manejaba de noche para cumplir con sus obligaciones laborales y llevar a Lionel y a Mauro a los entrenamientos en Rosario.

A qué se dedicaba Chiche Scaloni: de peón rural a camionero

Antes de dedicarse al transporte de cargas, Ángel Scaloni trabajó como peón de estancia. Su vida estuvo ligada desde temprano al campo y al esfuerzo cotidiano. Con el tiempo, consiguió comprar una parte de un camión, después adquirió su propio vehículo y finalmente formó una pequeña empresa familiar de transporte en Pujato, la localidad santafesina donde creció Lionel.

El trabajo consistía en trasladar cereales, piedras y otras cargas. Las jornadas podían extenderse durante horas y los viajes nocturnos eran parte de la rutina. En una entrevista, Lionel recordó el recorrido laboral de su padre: “Mi viejo originalmente trabajaba en el campo. Era peón de estancia. Después se compró un camión y siempre fue camionero”.

La actividad también reflejaba la identidad económica de Pujato, una localidad del sur de Santa Fe vinculada a la producción agropecuaria y al transporte. En ese contexto, Chiche construyó su camino laboral mientras acompañaba el crecimiento de su familia.

Los viajes entre Pujato y Rosario para que Lionel Scaloni pudiera jugar al fútbol

El trabajo no era la única responsabilidad de "Chiche". Cuando Lionel y su hermano Mauro comenzaron a formarse en el fútbol, su padre organizaba sus recorridos para llevarlos a entrenar a Rosario, donde jugaban en las divisiones inferiores de Newell's Old Boys.

En ocasiones, regresaba de un viaje laboral y, en lugar de descansar, pasaba por su casa para buscar a los chicos y volver a salir. El esfuerzo implicaba sumar kilómetros y reducir las horas de sueño, pero permitía que ambos sostuvieran sus entrenamientos.

Lionel Scaloni junto a su padre Ángel "Chiche".

La relación de Ángel con el fútbol venía de antes. Había sido arquero y tuvo un papel activo en el Club Sportivo Matienzo de Pujato, donde se desempeñó como entrenador, dirigente y colaborador. También fue el primer técnico de Lionel durante su infancia.

El propio entrenador reconoció en distintas oportunidades cuánto influyeron sus padres en su carrera. En declaraciones citadas por Infobae, resumió ese reconocimiento con una frase contundente: “La mayoría de los chicos que llegan te van a decir gracias a sus padres. En mi caso te diría que el 100%”.

La vida de Ángel Scaloni en Pujato, lejos de los flashes

A pesar de la proyección internacional de Lionel, "Chiche" mantuvo un perfil discreto y continuó ligado a su pueblo. Su historia está asociada tanto al trabajo en las rutas como a la vida cotidiana de una comunidad donde el fútbol y el transporte forman parte de la identidad local.

El recorrido de la familia también estuvo marcado por los años de esfuerzo económico. Lionel contó en una entrevista con AFA Estudio que sus padres no tuvieron una casa propia hasta que él y su hermano comenzaron a progresar como futbolistas.

En ese trayecto, el papel de su madre, Eulalia “Lali” Marzetti, también fue fundamental. Ella acompañó el crecimiento de sus hijos y sostuvo la vida familiar mientras "Chiche" trabajaba y realizaba los viajes para que pudieran entrenar.

Detrás de los títulos internacionales y de la consagración en Qatar hubo una historia de trabajo y acompañamiento. Ángel “Chiche” Scaloni fue mucho más que el padre del entrenador campeón del mundo: fue camionero, trabajador rural, referente de un club de pueblo y una de las personas que hicieron posible que el sueño futbolístico de Lionel comenzara a tomar forma.