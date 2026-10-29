Dónde queda Pujato, el pueblo donde nació y se crió Scaloni, DT de la Selección Argentina

Lionel Scaloni creció en Pujato, una pequeña localidad de Santa Fe. El director técnico de la Selección Argentina suele regresar a su pueblo para descansar junto a su familia. El sitio cobró especial notoriedad tras los primeros triunfos de la Albiceleste y la casa de la familia se volvió un punto de encuentro para los hinchas. Incluso, tras el Mundial 2026, cientos de vecinos se acercaron a saludarlo y agradecerle.

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Pujato se encuentra en el departamento San Lorenzo, en el sur de la provincia de Santa Fe. Está a unos 40 kilómetros de la ciudad de Rosario y a unos 200 kilómetros de la capital provincial. Se ubica en la vera de la Ruta Nacional 33.

La población supera levemente los 4.000 habitantes. Es una localidad de perfil agroganadero, donde la vida social gira en torno a la plaza, los clubes y las instituciones del pueblo.

Los orígenes del pueblo se remontan al 1800, cuando Julián de Bustinza fundó la Colonia Clodomira, un nombre elegido en homenaje a su esposa, Clodomira Larrechea. Con la llegada del ferrocarril, la estación del ramal entre Casilda y Rosario recibió el nombre de Cándido Pujato, quien había impulsado esa obra en 1833, y con el tiempo la gente comenzó a usar ese nombre para toda la zona.

Durante años convivieron distintas denominaciones. Pegado a Clodomira, y separado solo por la actual calle Alem, estaba el barrio Rey Humberto. Recién hacia 1970 el pueblo quedó definitivamente como Pujato.

Cómo fue la infancia de Scaloni en Pujato

Lionel Scaloni nació el 16 de mayo de 1978 en Pujato. El DT pasó su infancia en el pueblo de San Lorenzo, asistió a la Escuela Primaria Bernardino Rivadavia y comenzó a desarrollar su pasión por el fútbol en el club Sportivo Matienzo.

En una entrevista con AFA Estudio, grabada mientras recorría las calles del pueblo, Scaloni repasó su infancia y puso en el centro a su papá. Contó que fue peón en una estancia y que después compró un camión para trabajar como camionero. “Mi viejo era peón en una estancia, él nació en el campo. Después compró un camión y fue camionero”, recordó.

Según relató, su padre volvía de Córdoba con el camión y, antes de pasar por el puerto, los llevaba a entrenar a Rosario, donde Scaloni dio sus primeros pasos en las inferiores de Newell’s. Al regresar, seguían jugando en las canchitas de Pujato. "Volvíamos de Rosario y seguíamos jugando a la pelota acá en Pujato. Eso lo valorábamos", aseguró.

Scaloni también recordó que también llegó a viajar a Rosario a dedo y tardaba alrededor de una hora y media en llegar. El técnico también contó que su familia no tuvo casa propia hasta que, ya como futbolista, pudo comprarla. "No fuimos propietarios hasta hace 20 años, hasta que empezamos a jugar al fútbol", recordó.