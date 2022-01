La historia de una hincha de Boca fallecida que cautivó a Benedetto

Conocé la conmovedora historia que identifica a Darío Benedetto con Boca Juniors y por la que se convirtió en goleador.

El regreso de Darío Benedetto a Boca Juniors trajo consigo la alegría de los hinchas del "Xeneize" que recuerdan el gran paso que tuvo por el club. Sin embargo, el "Pipa" no siempre estuvo en un gran nivel como el que lo llevó a jugar en el Olympique de Marsella. En El Destape te contamos una conmovedora historia que identifica al delantero con la institución, por la que mejoró su juego y se convirtió en goleador alcanzando un muy buen promedio.

Benedetto llegó proveniente del Club América de México en 2016 y su primer tanto lo marcó en un duelo por Copa Argentina ante Santamarina de Tandil en el triunfo 2 a 1 del equipo de La Ribera. Pero no cumplía con las expectativas de los fanáticos, quienes lo criticaban por que no rendía como esperaban. Aquel momento, ocurrido en las afueras de La Bombonera, marcó un antes y un después en su carrera y paso por Boca.

En la semana previa al 25 de septiembre de 2016, una señora llamada Susana se acercó al entrenamiento del "Xeneize" para hacerle un regalo muy especial a Benedetto con el objetivo que le de suerte. El delantero recibió un trébol de cuatro hojas y días más tarde se lo colocó en una de sus medias. "Pipa" jugó ante Quilmes su mejor partido con la camiseta de Boca convirtiendo tres goles y brindó una asistencia en la goleada por 4 a 1 ante el "Cervecero".

Dos meses después de aquel regalo Susana falleció. Como un homenaje a la señora que cambió su carrera, Benedetto no se sacó más el trébol de su media y alcanzó un total de 45 goles en 76 partidos convirtiéndose así en el mejor delantero de Boca tras el retiro de Martín Palermo. Durante la conferencia de prensa de presentación, "Pipa" abrió una vieja herida y aseguró: "Creo que aún tengo el trébol, tengo que buscarlo. Y si no, ojalá me den otra cosa".

Boca oficializó la llegada de Benedetto con un imperdible detalle

"¡Otra vez en casa, @PipaBenedetto! ¡Bienvenido!", escribieron desde las redes sociales de Boca para darle la bienvenida al delantero. De esta manera, el "Pipa" es oficialmente nuevo jugador del "Xeneize" y llega al equipo de Battaglia para darle jerarquía y sumar en ataque. Si bien cuenta con varios delanteros de área, como Luis Vázquez o Nicolás Orsini, el regreso del exatacante del Elche es más que importante por lo que le dio al club en el tiempo que estuvo.

En el video publicado se observa un interesante detalle que los hinchas de Boca esperaban ansiosos desde que se anunció la vuelta del delantero. Benedetto utilizará la camiseta 9, la cual estuvo en poder de Orsini en la última Liga Profesional de Fútbol. Algo más que merecido para el "Pipa", quien con sus estadísticas ilusiona a los fanáticos del club de La Ribera pensando en los objetivos del 2022.