Cuántos títulos ganó Messi con la Selección Argentina: todos los trofeos que conquistó

Durante años, la gran pregunta que persiguió a Lionel Messi fue la misma: ¿podría trasladar a la Selección Argentina la historia de gloria que había construido en Barcelona? Las finales perdidas, las críticas y hasta su breve renuncia al seleccionado después de la Copa América 2016 alimentaron un debate que parecía no terminar nunca.

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Pero la historia dio un giro definitivo a partir de 2021. La Copa América ganada en el Maracaná abrió una etapa irrepetible para Messi y la Selección: después llegaron la Finalissima, la Copa del Mundo de Qatar 2022 y una nueva Copa América en Estados Unidos. Así, el capitán terminó conquistando todos los grandes trofeos posibles con la Albiceleste.

Messi ganó seis títulos con Argentina: dos en juveniles y cuatro con la Mayor

En total, Messi ganó seis títulos representando a la Argentina. Sin embargo, hay una diferencia fundamental: cuatro corresponden a la Selección Argentina Mayor, mientras que los otros dos llegaron en categorías juveniles y olímpicas.

Los títulos de Messi con la camiseta argentina son:

Mundial Sub-20 de 2005

Medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008

Copa América 2021

Finalissima 2022

Copa del Mundo de Qatar 2022

Copa América 2024

La etapa más gloriosa llegó en los últimos años de su carrera. La Selección dirigida por Lionel Scaloni conquistó cuatro títulos consecutivos entre 2021 y 2024, una racha que terminó de transformar la relación entre Messi y el seleccionado nacional.

El Mundial Sub-20 y los Juegos Olímpicos: los primeros títulos de Messi con Argentina

La historia de Messi como campeón con la camiseta argentina comenzó mucho antes de Qatar. En 2005, fue una de las grandes figuras de la Selección que conquistó el Mundial Sub-20 en Países Bajos. Ese torneo fue una primera demostración de lo que podía ofrecer el joven rosarino en la escena internacional. Messi fue decisivo en la campaña argentina y anotó dos goles en la final ante Nigeria, que terminó con triunfo por 2-1.

Lionel Messi.

Tres años más tarde llegó otro título fundamental: la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Argentina derrotó 1-0 a Nigeria en la final, con un equipo que también contaba con Ángel Di María, autor del gol decisivo. Aquellos dos trofeos anticipaban una carrera extraordinaria con la camiseta nacional, aunque todavía faltaba el capítulo más complejo: conquistar un título con la Selección Mayor.

La Copa América 2021 cambió la historia de Messi con la Selección

Durante años, Messi estuvo cerca de la gloria, pero las finales se le escaparon. Perdió la definición del Mundial de Brasil 2014 ante Alemania y sufrió tres derrotas en finales de Copa América: Venezuela 2007, Chile 2015 y Chile 2016.

La situación cambió el 11 de julio de 2021, cuando Argentina derrotó 1-0 a Brasil en el estadio Maracaná y conquistó la Copa América. Fue el primer gran título de Messi con la Selección Mayor y también el final de una de las grandes discusiones que habían acompañado su carrera.

La conquista no fue un punto final, sino el comienzo de una etapa todavía más impresionante.

En 2022, Argentina venció 3-0 a Italia en Wembley y levantó la Finalissima, el torneo que enfrenta a los campeones de América y Europa. Meses después llegó el momento que terminó de convertir a Messi en una figura definitiva de la historia del fútbol argentino: la conquista del Mundial de Qatar.

El 18 de diciembre de 2022, Argentina empató 3-3 con Francia en una final inolvidable y se impuso por penales. Messi marcó dos goles y levantó la Copa del Mundo, el trofeo que durante años había sido señalado como la gran cuenta pendiente de su carrera.

La Copa América 2024, el último título de una era histórica

La historia no terminó en Qatar. En 2024, Argentina volvió a conquistar la Copa América al derrotar 1-0 a Colombia en la final disputada en Miami. Con ese triunfo, Messi alcanzó su cuarto título con la Selección Mayor: dos Copas América, una Finalissima y una Copa del Mundo.

Lionel Messi.

La cifra completa asciende a seis títulos con Argentina si se incluyen sus conquistas en el Mundial Sub-20 y los Juegos Olímpicos. Una colección que explica la dimensión de su recorrido con la camiseta albiceleste y que terminó de cerrar un ciclo histórico.

Los seis títulos de Messi con Argentina, uno por uno