Cuántos goles de tiro libre hizo Messi en Argentina

Uno de los jugadores más importantes del fútbol argentino dispone de un repertorio enorme en lo que respecta a los goles. En el caso de Lionel Messi hay un caso más especial con aquellos que fueron convertidos de tiro libre y en especial con la camiseta de la Selección Argentina. Siendo algunos una verdadera obra de arte como el anotado a Estados Unidos en la Copa América del 2016.

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Si se hace un glosario de los goles que la Pulga convirtió en 207 partidos con la camiseta de la Albiceleste es posible encontrar 125 tantos que lo dejan como el máximo goleador en la historia del conjunto. La manera en la que fueron convertidos son varios, porque hay de cabeza, de jugada, de un solo toque, de volea, de penal, pero los más bellos de todos son aquellos que ingresaron al fondo del arco por medio de un tiro libre.

El repaso expone que hay un total de 15 goles de tiro libre anotados por Lionel Messi con la camiseta de la Argentina. El primero se lo hizo a Paraguay en el marco de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Brasil. Mientras que el último lo sufrió Jordania en el contexto de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

Los goles de tiro libre de Lionel Messi

N° Fecha Torneo Rival 1 07/09/2012 Eliminatorias Paraguay 2 12/10/2012 Eliminatorias Uruguay 3 22/03/2013 Eliminatorias Venezuela 4 25/06/2014 Mundial Nigeria 5 29/03/2016 Eliminatorias Bolivia 6 10/06/2016 Copa América Panamá 7 21/06/2016 Copa América Estados Unidos 8 15/11/2016 Eliminatorias Colombia 9 28/06/2019 Copa América Venezuela 10 14/06/2021 Copa América Chile 11 03/07/2021 Copa América Ecuador 12 27/09/2022 Amistoso Jamaica 13 23/03/2023 Amistoso Panamá 14 07/09/2023 Eliminatorias Ecuador 15 27/06/2026 Mundial Jordania

Por qué se retira Messi de la Selección Argentina

Es una combinación de factores que llevaron a Lionel Messi a considerar la idea de retirarse de la Selección Argentina. El primero de ellos es la edad, porque entiende que se encuentra en un punto de su carrera que está más cerca del retiro que de seguir sumando minutos. Entonces, la exigencia de la camiseta nacional es elevada y no cree que su físico esté a la altura para responder. Lo mejor es dar un paso al costado para que otro que venga atrás tenga su oportunidad de brillar.

Otro elemento a considerar es lo que sucedió con su padre. El mismo jugador lo explica en la carta que publicó en su cuenta de Instagram: la decisión de abandonar a la Albiceleste se profundizó después del fallecimiento de Jorge Messi. "Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes", remató en la publicación.