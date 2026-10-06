Cuánto cuesta y dónde conseguir la camiseta de Lionel Messi

Lionel Messi esta noche vestirá por última vez la camiseta de la Selección Argentina en un encuentro en el Monumental que promete marcar un hito en la historia del fútbol nacional. La expectativa entre los fanáticos por acompañar este cierre de etapa impulsó un fuerte interés por la camiseta que lucirá el diez en su partido de despedida, una indumentaria con sello de colección cargada de valor emotivo para la hinchada.

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Quienes busquen adquirir la casaca oficial y sus variantes disponen de distintos canales y valores según el modelo elegido para esta ocasión especial. La indumentaria conmemorativa ofrece alternativas que van desde las prendas idénticas a las del campo de juego hasta opciones para todas las edades, y permite llevar un recuerdo directo de esta noche inolvidable.

La colección conmemorativa desarrollada por la firma Adidas debutó el pasado 25 de septiembre e incluye shorts, medias, camperas y otras prendas complementarias. La casaca respeta las tradicionales franjas celestes y blancas, incorporando detalles dorados en el cuello, los puños, el escudo de la AFA, el nombre del capitán y su clásico dorsal 10, además de sumar el Sol de Mayo en la parte posterior.

La plataforma permite la personalización del nombre y número, aunque la marca aclara que las prendas personalizadas no cuentan con opción de cambio, devolución o descuentos aplicables. Por este motivo, se recomienda verificar la disponibilidad del stock según la medida elegida antes de concretar el pedido.

Lionel Messi.

La indumentaria está disponible para su compra en la tienda virtual oficial de Adidas Argentina:

Versión Jugador: $229.999 (modelo idéntico al utilizado en cancha, disponible en talles del XS al 3XL).

Versión Hincha: $159.999.

Talles Mujer y Niños: $149.999.

Cómo se conocieron Messi y Antonela

La historia entre Lionel Messi y Antonela Roccuzzo se remonta a la infancia de ambos en Rosario, mucho antes de los éxitos deportivos y la proyección internacional de la pareja. Su primer encuentro ocurrió cuando el delantero tenía nueve años y ella ocho, propiciado por el vínculo con un primo de Roccuzzo que compartía plantel con Messi en las divisiones infantiles de Newell’s Old Boys.

A partir de ese contacto inicial surgió una amistad durante los primeros años en su ciudad natal. En ese período, el capitán de la Selección Argentina ya manifestaba su interés hacia ella a través de cartas en las que expresaba la convicción de que en el futuro conformarían una pareja.