No es Lali: quién es Sergio Torres, el santafesino que cerrará con el show sorpresa la despedida de Lionel Messi

El reconocido cantante de cumbia fue el elegido por el capitán de la Selección Argentina para ser el broche de oro en una noche llena de emociones.

En una jornada cargada de emoción y festejos, la gran duda de la noche pasó por saber quién sería la figura encargada de ponerle música al cierre de la despedida de Lionel Messi. Aunque en las horas previas muchos especulaban con la presencia de Lali Espósito, el capitán de la Selección Argentina sorprendió a todos y eligió a un referente de la cumbia de su tierra natal: Sergio Torres.

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El artista santafesino fue la gran sorpresa de la velada y el encargado de hacer bailar a todo el estadio para dar el broche de oro a una noche que quedará para siempre en la memoria del fútbol mundial.

Quién es Sergio Torres, la voz elegida por Lionel Messi

Nacido en la provincia de Santa Fe, Sergio Torres es una de las voces más emblemáticas de la cumbia santafesina. Con una trayectoria de décadas en la música tropical, fue líder de reconocidas agrupaciones como Grupo Cali antes de consolidar su carrera como solista.

Su estilo romántico y popular lo transformó en un clásico indiscutido de la movida tropical, cosechando fanáticos no solo en el litoral sino en todo el país.

El reconocido cantante de cumbia fue el elegido por el capitán de la Selección Argentina para ser el broche de oro en una noche llena de emociones.

El vínculo entre Sergio Torres y 'La Pulga'

El fanatismo y el cariño entre Messi y Torres no es algo nuevo. En más de una oportunidad, 'La Pulga' dejó en claro su gusto por la cumbia de su provincia natal, e incluso Sergio Torres ha formado parte de eventos privados y festejos íntimos de la familia Messi.

Esta relación cercana hizo que el propio astro argentino lo convocara especialmente para ser la figura musical principal de una jornada histórica, demostrando una vez más que el rosarino nunca se olvida de sus raíces santafesinas.