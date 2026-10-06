Messi fue reconocido por la UBA con el doctorado honoris causa antes de la despedida de la Selección: "Orgullo"

Messi fue reconocido por la UBA con el doctorado honoris causa antes de la despedida de la Selección: "Muchas gracias"

Este martes 6 de octubre, a solo unas horas de su despedida oficial de la Selección Argentina, Lionel Messi recibió por parte de las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) el Doctorado Honoris Causa.

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El astro rosarino campeón de todo con la "Albiceleste" brindó unas palabras emotivas para los presentes y agradeció el reconocimiento a su carrera a horas de salir al campo de juego del Estadio Monumental para enfrentar a Benín, en el marco del último amistoso internacional de la fecha FIFA para el equipo de Lionel Scaloni.

Messi fue reconocido por la UBA con el doctorado honoris causa antes de la despedida de la Selección: "Muchas gracias"

"Nunca imaginé poder tener una cosa así, algo que no tiene nada que ver, o sí relacionado con el fútbol, con todo lo que yo hice en el deporte. Es un orgullo para mí poder haberlo recibido, poder decir que soy un doctor honorífico. Así que muchas gracias. Es un día muy especial para mí, que sé que va a ser difícil, que voy a intentar disfrutarlo. Estoy tranquilo pero bueno, a medida que se va acercando el momento del partido se va complicando un poquito más y empezarlo de esta manera con este reconocimiento lo hace mucho más especial también. Muchísimas gracias y es un orgullo muy grande para mí", esbozó el astro.

Los títulos que llevaron a Messi a recibir el Honoris Causa

La resolución de la UBA destaca especialmente el recorrido de Messi como capitán de la Selección Argentina. Durante esta etapa, el rosarino fue protagonista de los títulos obtenidos en la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. El documento también menciona el subcampeonato conseguido en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

A partir de esa sucesión de resultados, Messi integró el equipo que consiguió cuatro títulos consecutivos con la selección mayor, una marca que la resolución considera inédita para el fútbol argentino. Pero el reconocimiento de la UBA pretende ir más allá de las estadísticas y los trofeos. El rector de la institución, Ricardo Gelpi, explicó que el homenaje busca destacar también aspectos personales del futbolista y su papel como representante de la identidad argentina. “Queremos reconocer también a una persona humilde, perseverante, ejemplo y embajador de nuestra cultura popular y de nuestra identidad nacional”, expresó Gelpi.

Los números de Lionel Messi en su carrera