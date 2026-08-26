Qué es y cuánto tiempo de recuperación tiene una fractura de peroné, la durísima lesión de Aranda en Boca

Tomás Aranda sufrió una fractura de peroné este miércoles 26 de agosto en la práctica matutina de Boca Juniors y será baja por varios meses. Rodolfo "Vasco" Arruabarrena pierde a una pieza fundamental del "Xeneize" para lo que viene en el resto del semestre. Su equipo no sólo disputa el Torneo Clausura, sino que también está en octavos de la Copa Argentina y recientemente avanzó a cuartos de la Sudamericana, certámenes que su joven joya no podrá jugar más en 2026. Qué es la lesión que sufrió y cuánto tiempo de recuperación le demandará.

Qué es la fractura de peroné que sufrió Tomás Aranda, la joya de Boca

La rotura del hueso largo y más delgado que está situado en la parte lateral externa de la pierna de manera paralela a la tibia que al fracturarse puede derivar en la pérdida de la estabilidad a la articulación del tobillo. El mismo no soporta el peso principal del cuerpo -como sí lo hace la tibia- y cumple la mencionada función. A su vez, actúa como sujeción de varios tendones y músculos para permitir movimientos de rotación e inclinación del pie.

Tomás Aranda, afuera de las canchas por la fractura de peroné

Cuánto tiempo de recuperación demanda una fractura de peroné

El proceso con intervención quirúrgica incluida lleva cerca de cuatro meses para un regreso seguro a una competencia. En principio, el atacante será operado, por lo que se espera que pueda estar otra vez en condiciones de jugar para la pretemporada del 2027 o para el inicio de un nuevo año deportivo con el "Xeneize". El tratamiento en cuestión para recuperarse de la mejor manera consta de cuatro fases que Aranda tendrá que superar con éxito para estar nuevamente al 100%.

Fase 1: Intervención y reposo (Semanas 1 a 4). Operación para fijar la estructura ósea, seguida de inmovilización absoluta con bota o yeso.

Fase 2: Consolidación y movilidad (Semanas 4 a 8). El hueso comienza a formar el callo óseo. Se inicia la kinesioterapia suave, recuperando el rango articular del tobillo y comenzando el apoyo parcial.

Fase 3: Fortalecimiento y carga (Semanas 8 a 12). Trabajo de gimnasio, reacondicionamiento muscular para evitar la atrofia del gemelo y ejercicios de propiocepción que incluyen equilibrio y estabilidad.

Fase 4: Campo y alta médica (Meses 3 a 4). Trabajos progresivos con pelota, giros, frenadas y reinserción gradual a los entrenamientos a la par del grupo.

Qué le pasó a Tomás Aranda, la joya de Boca Juniors que estará meses sin jugar

Tomás Aranda sufrió la fractura del peroné de la pierna derecha durante el entrenamiento matutino, en el predio de Ezeiza, y será baja en Boca Juniors hasta el 2027. "Pisó, se le quedó enganchado el botín con el suelo y en un primer momento pensaron que había sido un esguince de tobillo... Tuvo la mala fortuna de lesionarse", detalló el cronista Leandro "Tato" Aguilera en vivo en TyC Sports.

"Es en la zona del sindesmosis, que une al peroné con la tibia. Tendrá una férula durante un tiempo importante para la recuperación y ya decidieron operarlo", completó el periodista. De acuerdo con la información de los médicos especialistas, el mediapunta de 19 años tendrá entre tres y cuatro meses de recuperación, como mínimo, para volver a ejercer la práctica deportiva.