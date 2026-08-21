Tato Aguilera confirmó las dudas de Boca para recibir a Racing en el clásico del Clausura

Una duda en la mitad de la cancha y otra en la defensa son los problemas que el DT de Boca debe solucionar

Después de la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, tras golear 4-0 a Recoleta en Paraguay, Boca ya se encuentra en la Argentina y comenzó a preparar su próximo partido, que será ante Racing, un equipo que viene de conseguir una importante victoria durante la semana. En la previa, se desprende que Rodolfo Arruabarrena tiene dos dudas a la hora de armar el once titular.

“Boca se entrenó en Buenos Aires y se prepara para enfrentar a Racing. Lautaro Di Lollo y el chico Flores, en duda para arrancar el partido”, expresó el periodista Leandro Aguilera en su cuenta de X (ex Twitter). Lo primero que hay que mencionar es que el defensor no se encuentra disponible desde lo físico y es probable que continúe ausente. La idea es no arriesgar a ningún jugador y que todos lleguen descansados a los cuartos de final de la Copa.

Por ende, se espera que Nicolás Figal regrese a la zaga central y sume minutos frente a Racing. Será un partido especial para él por haber defendido anteriormente la camiseta de Independiente. Mientras tanto, el joven Leonel Flores viene arrastrando un enorme desgaste y el cuerpo técnico no pretende exponerlo a una lesión. Lo más probable es que comience el partido en el banco de suplentes.

En caso de que el joven Flores quede como alternativa para el clásico frente a Racing, no se descarta que Boca salga al campo de juego de la Bombonera con la presencia de Sebastián Villa, quien tuvo una actuación aceptable en Paraguay durante la goleada que le permitió al equipo conseguir la clasificación en el plano internacional.

Las tres bajas de Boca para recibir a Racing

Por otro lado, Boca no podrá contar con Leandro Paredes, quien se encuentra con una molestia en el isquiotibial. “Toca descansar, recuperarme y volver más fuerte”, expresó el propio jugador, quien confirmó que se perderá el primer clásico que Boca disputará en el Torneo Clausura.

Además, se deben sumar las bajas de Leandro Lozano y Marco Pellegrino, quienes no podrán tener acción frente a la Academia debido a diferentes molestias musculares. El defensor central presenta una contractura que todavía no pudo dejar atrás y, desde el cuerpo médico, le recomendaron que se mantenga alejado de las canchas para evitar que la lesión se agrave y extienda aún más su tiempo de recuperación.

La probable formación de Boca vs. Racing

Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal o Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Tomás Belmonte, Milton Delgado; Tomás Aranda; Sebastián Villa o Leonel Flores; y Miguel Merentiel.



