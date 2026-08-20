¿Qué le tiene que decir el técnico de Boca a los jugadores tras el triunfo?

El conductor Flavio Azzaro analizó el rendimiento del plantel de Boca Juniors en su programa Azzaro Reacción y sostuvo que el cuerpo técnico debe bajar un mensaje de cautela puertas adentro tras los últimos partidos. Durante su análisis, el periodista remarcó que el equipo atraviesa un momento de exigencia máxima donde no hay margen para la relajación.

En su editorial, Flavio Azzaro sostuvo que la conducción técnica debe frenar cualquier atisbo de confianza excesiva entre los futbolistas y marcar el termómetro real de la actualidad deportiva del club de la Ribera. "Hoy tiene que agarrar el entrenador de Boca a los jugadores de Boca y decirle, muchachos, los felicito, la verdad, la serie la sortearon con margen, pero no le ganamos a nadie, eh? No ganamos nada", afirmó el conductor.

El mensaje puertas adentro y el fantasma de la relajación

El análisis continuó profundizando en la necesidad de mantener la humildad dentro del vestuario xeneize ante un semestre complejo en los distintos frentes de competencia. Flavio Azzaro advirtió sobre los peligros de crearse falsas expectativas luego de superar instancias en el plano internacional.

"No quiero que ninguno se salga del libreto, que ninguno crea que le sobra, porque no nos sobra nada", expresó Flavio Azzaro al aire. En la misma línea, el periodista enumeró los motivos por los cuales el equipo no puede bajar la guardia: "Porque si nos sobrara, no estaríamos jugando a la Sudamericana, si nos sobrara no tendríamos seis puntos nada más en el campeonato local, si nos sobrara no estaríamos cuestionados por el hincha de Boca. No nos sobra nada".

El perfil ideal y las falencias en puestos clave

Hacia el cierre de su exposición en Azzaro Reacción, el conductor se detuvo en las características que debe tener un jugador para adaptarse a la exigencia del club y señaló las posiciones donde considera que el plantel necesita refuerzos para aspirar a títulos.

Flavio Azzaro indicó que al equipo le falta jerarquía en sectores específicos del campo de juego y sostuvo: "Si Boca juega en serio, tiene equipo equipo, tiene jugadores como para poder ser campeón de la Copa Sudamericana. Y le falta un dos y lo voy a seguir diciendo". Por último, advirtió sobre la presión que impera en la institución: "En Boca arrancas bien, bárbaro, arranca mal, ya te miran de costado".