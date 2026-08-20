Ofrecieron a Boca a Kevin Lomónaco, de Independiente: la respuesta del Vasco Arruabarrena

El mercado de pases de Boca Juniors todavía tiene movimientos pendientes y en las últimas horas apareció un nombre que sorprendió. Independiente ofreció a la dirigencia del "Xeneize" negociar por Kevin Lomónaco, pero la respuesta de Rodolfo “Vasco” Arruabarrena fue negativa, ya que considera que el central no reúne las características que busca para la defensa.

El dato particular es que el nombre del defensor no llegó a Boca a través de su representante ni allegados del jugador, sino que fue acercado directamente por Independiente, según lo revelado este jueves por el periodista Martín Arévalo en el programa Buen Día ESPN.

La situación llamó la atención porque desde el club de Avellaneda habían sostenido inicialmente que Lomónaco no debía ser transferido a otra institución del fútbol argentino e, incluso, estuvo en charlas con el Grupo Pachuca para vender su ficha. Sin embargo, esa negociación no prosperó, la dirigencia cambió la postura y el marcador central terminó siendo ofrecido al "Xeneize", que decidió no avanzar por el futbolista de 24 años que tiene contrato hasta 2028.

Por qué Arruabarrena descartó a Lomónaco para Boca

La decisión del "Vasco" no responde a una evaluación negativa sobre el rendimiento de "Cumbia". De hecho, el defensor cuenta con antecedentes importantes que explican por qué pudo aparecer entre las alternativas para reforzar la defensa. Sin embargo, para Arruabarrena el punto determinante es que el perfil del futbolista no coincide con lo que pretende para la última línea de Boca.

Boca Juniors recibió una propuesta de un grande del fútbol argentino para comprar una figura, pero Rodolfo “Vasco” Arruabarrena fue determinante en la respuesta. (Foto: Reuters).

El entrenador busca un marcador central que no solamente pueda rendir individualmente, sino que tenga la jerarquía necesaria para transformarse en una referencia defensiva y elevar el nivel de los jugadores que tenga a su alrededor. Por eso, aunque el jugador surgido en Lanús fue considerado dentro del análisis del mercado, finalmente quedó descartado.

El central que busca Arruabarrena para Boca

Desde su llegada, Arruabarrena estableció cuáles eran sus prioridades para el mercado de pases. Entre los cinco refuerzos solicitados, uno de los puestos considerados fundamentales fue justamente el de primer marcador central. La intención del entrenador es incorporar un defensor capaz de mejorar la competencia interna y, al mismo tiempo, potenciar a los futbolistas que ya forman parte del plantel.

En ese sentido, la búsqueda tiene una característica muy concreta: Boca no quiere sumar por sumar. Arruabarrena prefiere continuar con los defensores que tiene disponibles antes que incorporar a un jugador que no represente un verdadero salto de calidad. Además, la posible salida de Lautaro Di Lollo al Benfica podría acelerar la búsqueda por el zaguero.

Ese criterio explica también por qué el ofrecimiento de Independiente no prosperó. Lomónaco no fue el único nombre analizado durante el mercado, sino que Boca ya había avanzado sobre otras alternativas para reforzar la posición. Uno de los futbolistas que estuvo cerca de llegar fue Jhohan Romaña, mientras que posteriormente aparecieron las posibilidades de Santiago Núñez, de Estudiantes de La Plata, e Ignacio Vázquez de Platense.

Sin embargo, ninguno de esos movimientos terminó de resolver la necesidad planteada por el entrenador. La postura de Arruabarrena se mantiene firme: si no aparece un central que cumpla con las condiciones buscadas, el técnico prefiere trabajar con los jugadores que ya tiene a disposición.

A pesar del rechazo a Lomónaco, el mercado de Boca todavía no está cerrado. La posible salida de Chelo Weigandt a Liga de Quito podría liberar un cupo para que el Xeneize vuelva a incorporar. La operación se encuentra avanzada y, si finalmente se concreta, la institución tendría nuevamente espacio para sumar un futbolista.

En ese escenario, la prioridad seguiría siendo la misma: encontrar un primer marcador central que reúna las características exigidas por Arruabarrena. Por eso, la negativa a Independiente por Lomónaco no significa que Boca haya bajado la persiana. Por el contrario, la búsqueda continúa y podría haber novedades durante los últimos días del mercado.