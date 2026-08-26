Qué pasa con el Changuito Zeballos en Boca, tras la lesión de Aranda: cómo es la situación

Exequiel "Changuito" Zeballos continúa sin sumar minutos en cancha en Boca Juniors y espera por su salida en este mercado de pases. El delantero surgido de las inferiores del "Xeneize" todavía tiene contrato con el club hasta el 31 de diciembre del 2026 pero no es tenido en cuenta por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena más allá de que entrena con el resto del plantel.

Si bien todavía está los planes de otros equipos, lo cierto es que no hubo acuerdo y el tiempo corre. Tras la grave lesión de Tomás Aranda, muchos hinchas se preguntan ahora qué puede llegar a ocurrir con el santiagueño.

Qué pasa con el Changuito Zeballos en Boca: en qué situación está el delantero del Xeneize

A pesar de haber sido importante para Claudio Úbeda en los últimos meses al frente del equipo, el atacante no está entre las prioridades del nuevo cuerpo técnico. Ante esta situación, antes de que cierre el libro de pases europeo entre el 31 de agosto y el 1° de septiembre, se podría concretar una salida al Viejo Continente. Hoy hay tres candidatos a quedarse con él, pero ninguno avanzó a fondo y el futbolista continúa junto a sus compañeros pero sin jugar.

Su última aparición en cancha tuvo lugar el pasado 29 de mayo cuando el "Xeneize" perdió 1 a 0 con la Universidad Católica de Chile en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. En dicha ocasión, los del "Sifón" quedaron eliminados del torneo continental y obligados a jugar la Sudamericana desde 16avos de final. De ahí en más, después de disputar los 90 minutos, el "Changuito" no volvió a sumar minutos en cancha mientras se hablaba de un posible traspaso al Napoli de Italia.

Qué pasará con Exequiel "Changuito" Zeballos en Boca

Dónde puede ir el Changuito Zeballos mientras no suma minutos en Boca

El equipo que milita en la Serie A sigue siendo el principal candidato a quedarse con el delantero, pero todavía no hay nada concreto. De hecho, trascendió que la dirigencia buscaría quedarse con él recién en enero del 2027, una vez que culmine su vínculo contractual con Boca. Las reuniones entre ambas partes se dieron, pero aún no se cerró el trato y en el horizonte también aparecieron el Parma italiano y el Celta de Vigo de España.

La verdad detrás del interés de Napoli por Zeballos

"Se está negociando de club a club, como corresponde. Buscamos que las partes se acerquen", expresó el empresario Diego Merino con Germán García Grova. Hay que recordar que dispone de una cláusula de rescisión de 20 millones de dólares, pero para un jugador que está a meses de quedarse con el pase en su poder es bastante elevada. Por ende, las charlas son para alcanzar un punto medio en donde las tres partes salgan beneficiadas.

Una de las intenciones de Boca es que el "Changuito" Zeballos firme la renovación de su contrato y así extender su cláusula de salida por encima de los 20 millones. Una cifra que no gusta del otro lado, porque pretenden que la misma se reduzca con el fin de poder captar propuestas más atractivas de otros clubes. Es que la cifra mencionada es sin impuestos y esto provoca que la operación sea cercana a los 25 millones si se considera hasta el salario del futbolista.

Los números de Zeballos en Boca